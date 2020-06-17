В Раде создали объединение "За развитие атомной энергетики"
В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение "За развитие атомной энергетики".
Целью деятельности межфракционного депутатского объединения указаны защита и отстаивание интересов представителей украинской атомной энергетики, а именно: государственного предприятия НАЭК "Энергоатом", атомных электростанций и городов-спутников АЭС, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу парламента.
Сопредседателями объединения стали частности депутаты-мажоритарщики, которые представляют регионы, где расположены атомные электростанции: Елена Копанчук, Юлия Яцык, Денис Герман, Александр Аликсийчук, Сергей Нагорняк, Виктор Мьялик, Артем Черноморов, Остап Шипайло и председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
"Инициаторы создания межфракционного объединения выступают против остановок или ограничений блоков атомных электростанций и своей приоритетной задачей считают обеспечение устойчивого развития атомной энергетики как основы стабильной работы энергетического комплекса Украины", – отмечается в сообщении.
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Для достижения этой цели участники МФО планируют участвовать в выработке необходимых решений для максимального использования мощностей атомной генерации и способствовать полноценной вовлеченности атомной генерации в конкурентный рынок электроэнергии.
Народные депутаты, которые вошли в состав объединения, также намерены способствовать надлежащему финансированию деятельности предприятий атомной энергетики Украины и безопасности объектов энергетической инфраструктуры, поддержанию достойного уровня материального обеспечения и всестороннего развития человеческого потенциала работников атомной энергетики и жителей городов-спутников АЭС.
Будь ласка, зачекайте...
К слову....По данным отчета Institute for Energy and Environmental Research (англ.)русск. 1996 года, в США с 1955 года было произведено около 225 кг!!!??? трития[9]. В конце XX - начале XXI века наработка ведется на Watts Bar-1 путём облучения TPBAR (англ. tritium-producing burnable absorber rods), планируется также использование АЭС Секвойя. Переработку и выделение трития проводят на Tritium Extraction Facility, Саванна-Ривер[10].В СССР и России тритий производился на реакторах АИ, АВ-3, ОК-180, ОК-190, РУСЛАН, Л-2; изотоп выделяется на заводе РТ-1 (ПО «Маяк»)[11][12].
Значительные количества трития (до 2,5-3,5 кг) это считается много!!?? для гражданских применений производит Канада на 21 тяжеловодном реакторе. Выделение изотопа - компания «Онтарио Хайдро», Дарлингтон
Как видим оные структуры не сильно преуспели. Тритий в древнем Египте производился сотнями килограмм, настойчиво продавался направо налево. И формула производства трития была выграирована самим Имхотепом на входе в пирамиду Хуфу. По миру расходились тысячи багдадских батареек.
Может это объединение даст толчек к пониманию трития и о самой структуре синтеза трития. Потому как современный Египет это просто случайные прохожие возле пирамид, не имющие к ним никакого отношения, они нашли кошелек с бумажками, но не понимают для чего они....
Не нужны ни сети, ни подстанции, ни аккумуляторы....