БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1336 відвідувачів онлайн
Новини
395 0
Білорусь (1565) кордон (1090) росія (13631) пункт пропуску (174)

Кабмин возобновил пешеходное сообщение на границе с Россией и Беларусью

Кабмин возобновил пешеходное сообщение на границе с Россией и Беларусью

Кабинет министров возобновил пешеходное сообщение в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью

Соответствующее решение было принято 17 июня во время заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.

"Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным ослаблением карантинных мер в Украине", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также он отметил, что будет возобновлено пешеходное движение для граждан Украины и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча".

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 