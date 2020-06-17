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Кабмин запретил движение грузовиков в жару

Кабмин запретил движение грузовиков в жару

Кабинет министров на заседании в среду, 17 июня, принял решение ограничить движение транспортных средств фактической массой более 24 тонн с 20 июня по 31 августа при температуре воздуха выше 28 градусов.

Соответствующий проект решения представил министр иностранных дел Арсен Аваков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам министра, запрет направлен на сохранение покрытия автомобильных дорог.

"Проектом распоряжения поручается: Государственному агентству автомобильных дорог, Национальной полиции, местным органами исполнительной власти в пределах компетенции принять меры по ограничению движения транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха выше 28 градусов на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов с 08:00 до 20:00", – сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что с 20 июня по 31 августа будут работать мобильные группы работников Государственной службы безопасности на транспорте, Нацполиции и СБУ, которые будут выявлять факты нарушений правил проезда транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины подключиться к борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

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Якась маячня!
Або будівельники гарантують можливість пересування автодорогою автівок належної маси при відповідних температурних режимах, і 28 градусів явно нижче потрібних параметрів, або вони повинні переробляти!
І, до речі, той, хто будує, ліпше всього проконтролює масу транспорту, бо на них висить гарантія на те, що дорога витримає навантаження. Всіх інших можна підкупити, що зараз і відбувається. І це рішення кабміну саме про це, бо заборонити завше простіше, ніж проконтрьолювати.
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17.06.2020 23:56 Відповісти
Идиоты! Аваков главный.
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18.06.2020 00:11 Відповісти
И правильно! Вообще запретить ездить по дорогам! А то они изнашиваются! Огородить красной ленточкой и туристам показывать!
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18.06.2020 00:43 Відповісти
Министр иностранных дел Аваков?! Я что-то пропустил?
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18.06.2020 11:07 Відповісти
Все как и должно быть. Сначала раздеребанят бюджетное бабло на имитации строительства дорог, вместо нормальных дорох наделают смеси из битума и дерьма, на которых при температуре 25 градусов появляется дырка от женских комнатных тапок. А потом устраивают запреты на движение трпнмпорта. Всё как всегда.
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18.06.2020 11:45 Відповісти

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