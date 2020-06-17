СБУ проводит обыски на предприятиях "Укрзализныци" в пяти областях

Сотрудники Службы безопасности Украины и следователи Национальной полиции проводят санкционированные судом обыски в структурных подразделениях "Укрзализныци" и в коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства в пяти регионах Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, следственные действия проходят в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты имущества АО "Укрзализныця" (ч. 5 ст. 191 УК Украины), передает БизнесЦензор.

В частности, в ходе следствия установлено, что в течение 2017-2019 годов, должностными лицами региональных филиалов АО "Укрзализныця" – "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога", перечислено 70 млн грн на счета подконтрольных предприятий за поставки чугунных тормозных колодок, которые не соответствуют техническим условиям и производятся из других сплавов металлов, что приводит к увеличению расходов АО "Укрзализныця" на приобретение комплектующих.

"В результате использования некачественной продукции создаются предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге во время осуществления пассажирских и грузовых перевозок", – сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

В свою очередь в пресс-службе СБУ уточнили, что в целом планировалось осуществить закупку некачественных запчастей для нужд "Укрзализныци" более чем на 100 млн грн.

"Продукция, в частности не соответствовала установленным характеристикам, была с явными признаками предыдущего использования. Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть – похищена из отечественных предприятий железнодорожной отрасли", – заявляют в спецслужбе.

"По заключению экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе "Укрзализныци" приводила к системному выхода его из строя, возникновению чрезвычайных происшествий и срывов перевозок", – добавили в СБУ.