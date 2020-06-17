Доля украинских НПЗ на рынке бензина превысила 50%

Объем поставок автомобильных бензинов на украинский рынок в мае 2020 года вырос на 20%, до 183 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом произведенное на украинских НПЗ топливо заняло 54% рынка.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95".

Так, производство бензинов на украинских НПЗ за указанный период выросло на 28% – до 96 тыс. тонн. В частности, Кременчугский НПЗ, по данным "А-95", нарастил выпуск бензинов на 37% – до 88 тыс. тонн.

В итоге доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу мая составила 54% против 48% в мае 2019 года.

В то же время импортные поставки в мае снизились на 2% – до 84 тыс. тонн. В частности, белорусские Мозырский и Новополоцкий НПЗ в мае отгрузили в Украину 65,7 тыс. тонн автомобильных бензинов, что на 12% больше, чем в мае 2019 года.

Мажейкяйский НПЗ (Литва) снизил отгрузки в Украину на 33% – до 18 тыс. тонн, по сравнению с маем 2019 года (26 тыс. тонн).

По сравнению с апрелем 2020 года, в мае объем поставок автомобильных бензинов на рынок увеличился на 11,5% (на 18 тыс. тонн).

В целом за 5 первых месяцев 2020 года баланс рынка автомобильных бензинов увеличился на 7,2% (на 54,6 тыс. тонн) – до 810 тыс. тонн. В том числе украинские НПЗ нарастили производство на 22% – до 444 тыс. тонн, а импорт снизился на 6,4% – до 366 тыс. тонн.

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Как сообщалось, баланс украинского рынка бензинов в 2019 году составил 1,95 млн тонн, что на 1,3% больше 2018 года.

В том числе производство украинскими НПЗ в 2019 году повысилось на 10% (на 84 тыс. тонн) – до 908 тыс. тонн, а импорт сократился на 5,6% или на 56 тыс. тонн и составил 1,03 млн тонн.