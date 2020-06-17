Кабмин уволил главу Госслужбы труда после трех месяцев работы

Кабинет министров на заседании в среду, 17 июня, уволил Игоря Дегнеру с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам труда.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Другим своим решением Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы ведомства Виталия Сажиенко.

До назначение заместителем главы Гоструда в августе 2019 года Сажиенко с 2016 года работал начальником управления в ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", а в 2013-206 годах – на разных должностях в Госинспекции по вопросам труда.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Игоря Дегнеру председателем Государственной службы по вопросам труда 3 марта. До этого он с 2012 года работал на разных должностях в системе Гоструда.