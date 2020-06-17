Одесский припортовый завод может стоить $350 млн, – Владимир Колот

Стоимость Одесского припортового завода (ОПЗ), с учетом погашения задолженностей предприятия перед кредиторами, может составлять около $350 млн. При этом строительство аналогичного завода с нуля обошлось бы в сумму от $250 до $400 млн.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил Владимир Колот, партнер компании "Агро Газ Трейдинг", являющейся поставщиком давальческого сырья для ОПЗ, передает БизнесЦензор.

"Вопрос неоднозначный. Включает ли стоимость завода сумму на погашение задолженности перед двумя кредиторами? Если да, то это уже выходит около $350 млн. Тогда о чем говорит независимый оценщик? О чистой стоимости, которую должно получить государство? Видимо, $54 млн – это стартовая цена, с которой могут начаться торги", – ответил Колот на вопрос о потенциальной рыночной стоимости ОПЗ на приватизационном конкурсе, прокомментировав названную независимым оценщиком сумму в $54 млн.

ОПЗ имеет две крупные задолженности перед кредиторами. Так, долг перед НАК "Нафтогаз" составляет 2,2 млрд грн, а перед Ostchem - $250 млн. Для погашения задолженностей к стоимости производимых на предприятии карбамида и аммиака прибавлены $1,5 и $1 за тонну соответственно.

"Можно смотреть на ОПЗ как на актив с точки зрения его географического положения, стоимости зданий и трубопроводов, как на порт с причалами для перевалки различных грузов. Если такой завод, как ОПЗ, построить с нуля, то сегодня он обошелся бы в сумму от $250 до $400 млн", – добавил Колот.

Как отмечалось ранее, компания "Агро Газ Трейдинг" является поставщиком сырья для переработки на ОПЗ по толлинговому контракту.

Большая часть продукции ОПЗ поставляется на внешние рынки. Так за 10 месяцев после возобновления работы завода на экспорт было отправлено более 88% произведенного карбамида и 83,3% аммиака.

ОПЗ является объектом большой приватизации Фонда государственного имущества Украины, советником по приватизации была выбрана компания Pericles Group Advisory.