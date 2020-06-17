Размер средней пенсии вырос до 3400 гривен, – министр (обновлено)

После проведенной индексации пенсий и введения доплат для самых пожилых пенсионеров размер средней пенсии вырос до 3400 грн.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-служба министерства.

Лазебная напомнила, что с 1 апреля 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячное повышение к пенсии в среднем размере 500 грн, а с 1 мая была проведена ежегодная индексация пенсий для 8,4 млн пенсионеров на сумму 11%, средний размер повышения составил 260 грн.

Кроме того, 10,6 млн пенсионеров и получателей социальных пособий, размер пенсий и выплат которым не превышал 5 тыс. грн, получили единовременную денежную помощь в размере 1000 грн.

Министр отметила, что на днях Верховная Рада приняла закон, предусматривающий введение новой надбавки на уход одиноким пенсионерам в возрасте 80+, которые по заключению ВКК нуждаются в постоянном постороннем уходе. Размер помощи составит 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и составит около 700 грн. При этом после подписания закона президентом пенсионерам будут начисляться эти средства с января 2020 года, то есть с учетом периода, который уже прошел.