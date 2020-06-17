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Кабмін (7633) кредит (3229) пільги (268) Мінфін (2872)

Кабмин отменил лимит по программе льготных кредитов для малого бизнеса

Кабмин отменил лимит по программе льготных кредитов для малого бизнеса

Кабинет министров внес изменения в госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 17 июня.

Как пояснил министр финансов Сергей Марченко, речь идет об очередных изменениях в программу льготных кредитов "5-7-9%" с целью расширения доступа предпринимателей к финансированию.

"Изменения касаются смягчения условий к обязательной прибыльности действующего бизнеса, снятия ограничений в части направлений использования средств, полученных субъектом предпринимательской деятельности, недопущения обеспечения обязательств субъекта предпринимательства по кредиту залогом имущественных прав по договору банковского вклада, снятия ограничения в отношении максимальной суммы кредита, приведения формулы расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов банков", – уточнил глава Минфина.

По просьбе министра юстиции Дениса Малюськи документ принят с доработкой в трехдневный срок.

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Как сообщалось, по данным Фонда развития предпринимательства, по состоянию на 10 июня банки получили 24 720 заявок по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", 3 500 клиентов подали пакет документов для участия в программе, а получили кредиты всего 605 из них на общую сумму 361,04 млн грн.

Кабмин 29 апреля расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%", увеличив лимит для предоставление кредитов на рефинансирование существующей задолженности малого и среднего бизнеса.

Заемщики получили возможность рефинансировать свои действующие кредиты по ставке 3%, 5%, 7% или 9% годовых (в зависимости от категории кредита) на срок до 5 лет.

При этом было установлено, что получить кредит с целью рефинансирования задолженности по кредитам, предоставленным украинскими банками, могут предприниматели с годовым доходом до 10 млн евро, тогда как в рамках госпрограммы другие кредиты предоставляются предпринимателям с годовым доходом до 100 млн грн.

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Что ли себе тоже набрать дешевых льготных кредитов и накупить ОВЗ. Прибыль на ровном месте, не требующая ни вложений собственных денег ни открытия какого то производства кроме как на бумаге. Ах, да, забыл, кредиты можно взять только особо приближенным к властям, а так же требующие откаты.
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17.06.2020 15:46 Відповісти
Кстати ето такая же афера как с *теплыми кредитами*. Фирмы и банки которые обслуживают ети кредиты платят откаты в размере 3-5% от суммы кредита.
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17.06.2020 15:47 Відповісти
"снятия ограничения в отношении максимальной суммы кредита" - вот сейчас и придёт "мелкий предприниматель" Беня и заберет все деньги под 3%.
И за пять лет накрутит на этом 20%+
А настоящие мелкие предприниматели будут сосать лапу.
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17.06.2020 20:08 Відповісти
так і буде,зроблять "схему" і все буде ок,що комар носа не підточить.
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17.06.2020 20:20 Відповісти
Не хотят брать и развиваться, сволочи?
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18.06.2020 00:55 Відповісти

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