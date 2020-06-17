Кабмин выделил Министерству юстиции 24 миллиона на борьбу с коронавирусом

Кабинет министров выделил Министерству юстиции 23,68 млн грн из фонда борьбы с коронавирусной болезнью.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление принято на заседании правительства по процедуре без обсуждения.

Согласно сопроводительным документам к проекту документа, в частности, 9,5 млн грн выделены на покупку медицинского оборудования для предоставления помощи при заболевании коронавирусом, 2,7 млн грн – на доплату медицинским работникам "Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" и ее подразделений, занятых на работах по ликвидации коронавируса.

Еще 11,5 млн грн выделено на закупку средств индивидуальной защиты для покрытия нужд "Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" и ее подразделений, которые предоставляют медицинскую помощь осужденным и лицам, находящимся под стражей.