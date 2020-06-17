Рада утвердила урегулирование миллиардных долгов "Энергорынка" через выпуск ОВГЗ

Верховная Рада приняла закон о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2386 в первом чтении проголосовали 243 народных депутата.

Целью принятия законопроекта в пояснительной записке указано полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии Украины.

Согласно пояснительной записке к документу, по состоянию на 31 августа 2019 года дебиторская задолженность госпредприятия "Энергорынок" составляла 30,9 млрд грн. В то же время кредиторская задолженность ГП "Энергорынок" составляла 28,1 млрд грн.

При этом 42% задолженности перед ГП "Энергорынок" приходится ГП "Региональные электрические сети", которое поставляет электрическую энергию государственным угледобывающим предприятиям. В свою очередь 42% долга "Энергорынка" приходится на ГП НАЭК "Энергоатом".

Законопроектом предложено списать долги государственных шахт за электроэнергию, а также долги "Энергорынка" перед "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", а также перед поставщиками и производителями элекроэнергии на оккупированных территориях.

Оставшиеся после этого долги дебиторов "Энергорынок" должен пропорционально переуступить кредиторам. При этом НРКЭУ обязано предусмотреть средства для погашения долгов операторов электросетей в тарифе на передачу электроэнергии.

В конечном итоге остатки долгов "Энергорынка" должны быть списаны, а сама компания ликвидирована.

При этом на сумму списанной задолженности уставный капитал ГП НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" должен быть увеличен за счет выпуска ОВГЗ, что приведет к увеличению государственного долга.

Министерство финансов в экспертном заключении к законопроекту отмечает, что предложенные нормы разбалансируют госбюджет, а также может привести к возникновению фискальных рисков на сумму до 28,1 млрд.

При этом законопроектом предусматривается погашение за счет отдельных бюджетных программ задолженности за электроэнергию госпредприятий угольной промышленности, предприятий водоснабжения, предоставляющих услуги на временно оккупированной территории, а также в связи с поставкой до ​​30 апреля 2015 года электроэнергии потребителям на временно оккупированных территориях.

Такие расходы госбюджета предлагается осуществить за счет поступлений акцизного налога с произведенной в Украине электроэнергии и от погашения налогового долга, долга от выплаты дивидендов, уплаты денежных обязательств по налогу на прибыль, налога на добавленную стоимость и по уплате дивидендов, части чистой прибыли (дохода), выплачиваемых предприятиями электроэнергетической, нефтегазовой, угольной отраслей и рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что в документах, прилагаемых к законопроекту, отсутствует надлежащая информация о задолженности, которую предполагается погасить, в том числе списать.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что процедура погашения долга за счет целевой надбавки, предусмотренной НКРЭКУ в тарифах на распределение электрической энергии, будет иметь непосредственное влияние на цену электроэнергии для населения.

"Кроме этого, следует учесть, что такой подход будет означать переложение обязанности по погашению накопленной задолженности, в том числе недобросовестными субъектами хозяйствования, на добросовестных потребителей электроэнергии, что кажется несправедливым", – подчеркивает Экспертное управление ВР.

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Как сообщалось, в ноябре 2019 года госпредприятие "Энергорынок" обратилось в Хозсуд Киева с заявлением об открытии производства по делу о своем банкротстве.

Напомним, "Энергорынок" до конца июня 2019 года выполнял функцию оптового поставщика электроэнергии. С 1 июля 2019 года в Украине запущена новая модель оптового рынка электроэнергии, которая предусматривает ликвидацию ГП "Энергорынок" как единого покупателя и продавца электроэнергии. Согласно закону "О рынке электрической энергии", ГП "Энергорынок" осуществляет деятельность до полного погашения кредиторской и дебиторской задолженности за электроэнергию.

Владельцем ГП "Энергорынок" является Кабмин. Сейчас в госреестре статус предприятия – "не находится в процессе прекращения".

В июле 2019 года Хозсуд Киева открыл производство по иску госпредприятия "Энергоатом" (оператор четырех украинских АЭС) к "Энергорынку" о взыскании 19 млрд грн задолженности, из которых 9,8 млрд грн – основной долг и 9,2 млрд грн – инфляционные потери.

По данным "Энергорынка", на начало 2019 года среди его крупнейших должников были госпредприятие "Региональные электрические сети" (15,15 млрд грн), которое находится в процедуре банкротства и специализируется на поставках электроэнергии для угольных предприятий; "Луганское энергетическое объединение" Константина Григоришина (5,4 млрд грн); "ДТЭК Донецкие электросети" Рината Ахметова (5,2 млрд грн); "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" Ахметова (2,1 млрд грн); "Луганскоблэнерго" (1,6 млрд грн); "Одессаоблэнерго" (1,1 млрд грн); "Черкассыоблэнерго" (1 млрд грн); "Запорожьеоблэнерго" (1 млрд грн); "ДТЭК Крымэнерго" (793 млн грн); "ДТЭК Днепровские электросети" (553 млн грн); другие компании (3,3 млрд грн).