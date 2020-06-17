Кабмин запретил "Центрэнерго" использовать газ вместо угля (обновлено)

Кабинет министров принял решение, запрещающее генерирующим компаниям тепловой энергетики использовать в качестве топлива природный газ.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства в среду, 17 июня.

"Мы планируем принять решение, что основным топливом для производства электроэнергии должен быть украинский уголь", – сказал Шмыгаль.

"После нашего решения государственная компания "Центрэнерго" будет закупать и активно использовать уголь из украинских государственных шахт. Так мы поддержим украинских шахтеров и сохраним в этой отрасли 20 тысяч рабочих мест. Сейчас фактически все эти шахтеры находятся или в простое, или в состоянии неопределенности", – добавил премьер.

В то же время и.о. министра энергетики Ольга Буславец, представляя документ, не упомянула о покупке "Центрэнерго" угля именно у государственных добытчиков.

"Указанный проект распоряжения предусматривает приоритетное использование отечественного угля для производства электроэнергии на тепловых электростанциях", – сказала и.о. министра, предложив принять документ с двухдневной доработкой, что и было согласовано Кабмином.

Как сообщалось, с такой инициативой ранее выступила сама Буславец.

По словам и.о. министра, несмотря на больший экономический эффект от сжигания сильно подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы обеспечить рынок сбыта для государственных и частных угольных компаний, крупнейшей из которых является ДТЭК Рината Ахметова.

Буславец в очередной раз привела в пример ПАО "Центрэнерго", потребившее в мае 0,3 млн тонн угля, вместо закрепленных в балансе 0,5 млн тонн. Недоиспользованные 0,2 млн тонн угля были замещены 136 млн куб. м газа.

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Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко, который был назначен на должность в сентябре 2019 года.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"