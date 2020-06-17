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Кабмин запретил "Центрэнерго" использовать газ вместо угля (обновлено)

Кабмин запретил

Кабинет министров принял решение, запрещающее генерирующим компаниям тепловой энергетики использовать в качестве топлива природный газ.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства в среду, 17 июня.

"Мы планируем принять решение, что основным топливом для производства электроэнергии должен быть украинский уголь", – сказал Шмыгаль.

"После нашего решения государственная компания "Центрэнерго" будет закупать и активно использовать уголь из украинских государственных шахт. Так мы поддержим украинских шахтеров и сохраним в этой отрасли 20 тысяч рабочих мест. Сейчас фактически все эти шахтеры находятся или в простое, или в состоянии неопределенности", – добавил премьер.

В то же время и.о. министра энергетики Ольга Буславец, представляя документ, не упомянула о покупке "Центрэнерго" угля именно у государственных добытчиков.

"Указанный проект распоряжения предусматривает приоритетное использование отечественного угля для производства электроэнергии на тепловых электростанциях", – сказала и.о. министра, предложив принять документ с двухдневной доработкой, что и было согласовано Кабмином.

Как сообщалось, с такой инициативой ранее выступила сама Буславец.

По словам и.о. министра, несмотря на больший экономический эффект от сжигания сильно подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы обеспечить рынок сбыта для государственных и частных угольных компаний, крупнейшей из которых является ДТЭК Рината Ахметова.

Буславец в очередной раз привела в пример ПАО "Центрэнерго", потребившее в мае 0,3 млн тонн угля, вместо закрепленных в балансе 0,5 млн тонн. Недоиспользованные 0,2 млн тонн угля были замещены 136 млн куб. м газа.

Читайте также: Центрэнерго перешло на российский уголь ради Коломойского (обновлено). ВИДЕО

Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко, который был назначен на должность в сентябре 2019 года.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

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за якою ціною буде купуватися вугілля ? чи не буде так що його будуть закуповувати втричі дороже ніж воно коштує закордоном в угоду окремим олігархам?
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17.06.2020 14:42 Відповісти
Проскакивала цена в районе 3,6 гривень за киловат.
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17.06.2020 16:00 Відповісти
Опять ложь и ЛАПША!!! Задайте вопрос Ахметстану, на какой марке угля работаю его ТЭС? Ответом будет - Антрацит. Когда были времена веерного отключения, ставился вопрос о перестройке электростанций на другую марку угля, но воз и ныне там. В угоду рыжему "мяснику", обдирающему тарифами ахметстана остановили атомные энергоблоки и запретили закупать атомное топливо. И в последствии рыжий мясник скажет, что ему нужен антрацит или он перестанет поставлять электроэнергию. И опять пойдет уголь с парашастана и ордло!!!
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17.06.2020 15:58 Відповісти
но газ дешевле сейчас, чем уголь
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17.06.2020 16:48 Відповісти
ну дик небритий, лисий даун ШМИГАЛЬ має відпрацьовувати вкладення АХМЕТА в нього - ось і відпрацьовує РАБ!!!! АХМЕТУ не вистачає ще 200 млн. баксів на чергову віллу в іспанії чи англії....
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17.06.2020 17:09 Відповісти

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