БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3862 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 717 20
Кабмін (7633) карантин (2077) Денис Шмигаль (1402) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)

Карантин в Украине продлен до 31 июля (обновлено)

Карантин в Украине продлен до 31 июля (обновлено)

Кабинет министров принял решение продлить действие адаптивного карантина в Украине до 31 июля, предусмотрев возможность ужесточения ограничений в отдельных регионах.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства в среду, 17 июня.

"Учитывая рост количества коронабольных, мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", – сообщил Шмыгаль.

"Мы понимаем, что люди устали от карантина в любой форме, но сейчас пока нет более эффективного способа противостоять этой болезни", – отметил премьер.

По словам главы правительства, при этом Кабмин утвердил механизм ужесточения карантинных ограничений в отдельных регионах при необходимости.

"Также сегодня на заседании правительства мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация", – добавил Шмыгаль.

Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, согласно постановлению, регионом с широким распространением COVID-19 считается область, в которой зафиксирован один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;
  • среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%.

В регионах, в которых осуществляется усиление противоэпидемических мероприятий, может устанавливаться особенности деятельности и ограничения относительно:

  • проведения спортивных мероприятий, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
  • деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
  • осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;
  • перевозки пассажиров метрополитеном;
  • посещения учреждений дошкольного образования;
  • работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • деятельности учреждений питания;
  • проведения массовых мероприятий.

Кабмин также утвердил с доработкой предложения Минэкономики об изменении графиков начала работы в отдельных сферах и отраслях.

"Для того, чтобы растянуть во времени часы пик, когда масса людей в одно время, как правило перед 9 утра, двигаются на работу и загружают общественный транспорт", – пояснил премьер.

Кроме этого, Кабмин планирует четко зафиксировать запреты, которые действуют во время карантина, в частности, требование ходить в масках в помещениях.

Как сообщалось, 20 мая Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

По данным Минздрава, исходя из установленных критериев, по состоянию на 17 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+5
идиоты
показати весь коментар
17.06.2020 15:11
+5
Интересно, а Шмыгаль до сидит в кресле премьера до 31 июля 2020 г.?
Что-то у меня большие сомнения поэтому поводу.
показати весь коментар
17.06.2020 16:25
+4
Шоколадный паразитировал на страхе войны и введении военного положения, зе паразитируют на раздуваемом страхе от ковид. Конечная цель у обоих одинакова - запуганной страхом толпой легче манипулировать.
показати весь коментар
17.06.2020 21:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
идиоты
показати весь коментар
17.06.2020 15:11 Відповісти
Идиотами они только прикидываются. Выполняют задание какогонить обкома. Вспоминайте, как в самом начале карантина, они нас программировали негромкими словами каких то там икспердов пандемиолухов , что ДО ОСЕНИ, а там и втроая волна... Так и будет.
показати весь коментар
17.06.2020 18:48 Відповісти
Шоколадный паразитировал на страхе войны и введении военного положения, зе паразитируют на раздуваемом страхе от ковид. Конечная цель у обоих одинакова - запуганной страхом толпой легче манипулировать.
показати весь коментар
17.06.2020 21:24 Відповісти
Интересно, а Шмыгаль до сидит в кресле премьера до 31 июля 2020 г.?
Что-то у меня большие сомнения поэтому поводу.
показати весь коментар
17.06.2020 16:25 Відповісти
пока работает на ахметку будет сидеть
показати весь коментар
17.06.2020 19:01 Відповісти
карантин не працює, але продовжити треба
л - логіка
показати весь коментар
17.06.2020 18:17 Відповісти
Извиняюсь спросить, а в каком месте карантин? Как то то в Киеве этого не заметно,кто то видит карантин ,или только я один "слепой"?
показати весь коментар
17.06.2020 18:26 Відповісти
Я не удивлюсь, что после этой " пандемии" СМИ будут говорить о другой-и так до бесконечности. Но ломбарды, торговые сети, аптеки и банки будут работать в обычном режиме...
показати весь коментар
17.06.2020 18:28 Відповісти
как то мелко, давайте уже до 31 декабря.
показати весь коментар
17.06.2020 20:35 Відповісти
Дебилы конченные. Просто нет слов для выражения. По вбывав бы.
показати весь коментар
17.06.2020 22:57 Відповісти
Перенесіть ЗНО на серпень або вересень - це найкраще рішення у сьогоднішній ситуації.
показати весь коментар
18.06.2020 00:56 Відповісти
Перенесіть ЗНО на серпень або вересень - це найкраще рішення у сьогоднішній ситуації.
показати весь коментар
18.06.2020 00:59 Відповісти
Задолбали!Сколько можно надувать этот мыльный пузырь!Швеция и Беларусь его уже давно лопнули!Кому выгодно врать людям?Кто с этого получатель выгоды?Очевидно -зелёные мрази хотят, под этот кипешь, подольше усидеть у власти .Ах как любят власть эти зеленозадые слуги олигархов .Япония запретила своим гражданам носить маски из за жары .
показати весь коментар
18.06.2020 09:18 Відповісти
Хватит врать,ничего никто не запрещал.
показати весь коментар
18.06.2020 09:27 Відповісти
Еще в мае японские ученые предупредили о вреде ношения масок в жару.
https://rossaprimavera.ru/news/5eed1c07
показати весь коментар
18.06.2020 14:24 Відповісти
Вы читать умеете,речь не о вреде или пользе,а о запрете.
показати весь коментар
18.06.2020 15:16 Відповісти
Видимо, Николай просто так понял рекомендации ученых. Но это сути не меняет - маски, особенно в жару, не просто бесполезны, а вредны.
Подобное японцам мнение высказал и завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ им. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, который считает, что результатом масочно-перчаточного режима станет рост грибковых, аллергических заболеваний, существует риск развития эмфиземы лёгких и бронхиальной астмы.
«Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос - а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски? Или когда люди на велосипеде в маске едут… На улице не летает вирус."
«Все эксперименты, определяющие, что коронавирус живёт 24-72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности, геном, сам вирус при этом нежизнеспособен»
показати весь коментар
18.06.2020 17:23 Відповісти
Зашевелилась шобла......не прошло и пол года............но как говорится поздно пить боржоми.....ну скажите -ну где я живу ? а?
показати весь коментар
18.06.2020 09:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 