Польша запретила авиарейсы из Украины

Правительство Польши 16 июня ограничило международное воздушное сообщение в стране, из-за чего рейсы из Украины оказались под запретом. Это предусмотрено распоряжением №1050. Оно вступило в силу 17 июня и будет действовать до 30 июня.

Запрет распространяется на рейсы из всех стран за исключением членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Также запрещены рейсы из Великобритании и входящих в ЕС Швеции и Португалии.

В связи с этим 17 июня Wizz Air отменил рейсы из Киева в Варшаву и Краков, которые еще вчера рассчитывал выполнять. Ryanair закрыл продажи билетов на маршрут Киев-Краков, который планировал возобновить в июне.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС и Шенгенской зоны продлить запрет на въезд граждан третьих стран до 30 июня. Однако ограничение может быть продлено.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках дальнейшего ослабления карантинных ограничений разрешил возобновить внутренние регулярные авиарейсы с 5 июня, международные перелеты возобновятся с 15 июня. Украина восстановила международные авиарейсы, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Первый рейс Минск-Киев принял аэропорт "Борисполь".

Международный аэропорт "Киев" также начал принимать международные пассажирские авиарейсы с 17 июня.