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Польша запретила авиарейсы из Украины

Польша запретила авиарейсы из Украины

Правительство Польши 16 июня ограничило международное воздушное сообщение в стране, из-за чего рейсы из Украины оказались под запретом. Это предусмотрено распоряжением №1050. Оно вступило в силу 17 июня и будет действовать до 30 июня.

Запрет распространяется на рейсы из всех стран за исключением членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Также запрещены рейсы из Великобритании и входящих в ЕС Швеции и Португалии.

В связи с этим 17 июня Wizz Air отменил рейсы из Киева в Варшаву и Краков, которые еще вчера рассчитывал выполнять. Ryanair закрыл продажи билетов на маршрут Киев-Краков, который планировал возобновить в июне.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС и Шенгенской зоны продлить запрет на въезд граждан третьих стран до 30 июня. Однако ограничение может быть продлено.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках дальнейшего ослабления карантинных ограничений разрешил возобновить внутренние регулярные авиарейсы с 5 июня, международные перелеты возобновятся с 15 июня. Украина восстановила международные авиарейсы, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Первый рейс Минск-Киев принял аэропорт "Борисполь".

Международный аэропорт "Киев" также начал принимать международные пассажирские авиарейсы с 17 июня.
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Будете сами яблоки собирать!)
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17.06.2020 16:44 Відповісти
Те,кто едет собирать, идут пешком,они самолетами не летают.
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17.06.2020 17:38 Відповісти
Вроде бы и так, но была инфа, шо пшецкие работодавци готовы возить самолеетами
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17.06.2020 17:56 Відповісти
Пиар кампания.Рабов возят не на самолетах,а на галерах.
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17.06.2020 18:19 Відповісти
Манипулятивный заголовок. Из него следует, что рейсы запрещены именно из Украины, а не вообще из стран, не входящих в ЕС. Такие заголовки обычно ватные сми пишут.
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17.06.2020 17:37 Відповісти
Наша падлота разгавкалась про вспышки на плато, вот и имеем. Зато заробитчане остались дороги за 6 тыс мостить шмыгалию.
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17.06.2020 18:51 Відповісти

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