Полиция расследует поставку деталей "Укрзализныце" с наценкой в 55%

Главное управление Национальной полиции в Киеве расследует дело о возможном хищении средств должностными лицами "Укрзализныци" в сговоре с ООО "Максмед Интернешнл" при закупке по завышенным ценам продукции и услуг на 363,15 млн грн.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Как стало известно из постановлений Голосеевского районного суда Киева, следствие установило, что в течение 2017-2018 годов на основании заключенных договоров должностные лица "Укрзализныци" перечислили на счета "Максмед Интернешнл" за поставки товаров и услуг 363,15 млн грн.

По данным правоохранителей, производителем деталей было ЧАО "Дружковский завод металлических изделий", но подрядчик железной дороги во исполнение договора закупил продукцию у посредника - ООО "Авери-Трейд", которому было перечислено 251,99 млн грн. Производитель же за поставленные детали получил 199,8 млн грн.

Расчеты показывают, что разница между ценой закупки у производителя и ценой продажи железной дороги составила 55%, или 163,35 млн грн.

Правоохранители по этому делу начали обращаться с ходатайствами в суд в конце декабря 2019 года. По состоянию на середину февраля 2020 суд удовлетворил 11 ходатайств следователей о доступе к счетам и документам "Максмед Интернешнл" и "Авери-Трейд", а также еще двух фирм - ООО "Межрегиональный Инвестиционный Союз" и ООО "Канц.СТ" (ранее - ООО "Спец Строй Проект"), которые также были задействованы посреднических операциях с крепежными деталями.

"Максмед Интернешнл" записана на Юлию Павлюченко. Фирма была прописана в бизнес-центре "Евразия" на ул. Жилянской, 75. В этом же здании находилась общественная приемная народного депутата предыдущего созыва парламента Александра Грановского (БПП), который входил в ближайшее окружение первого заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко. По этому же адресу был прописано еще один фигурант дела - "Межрегиональный Инвестиционный Союз", который в настоящее время зарегистрирован на панамский офшор "Танагер Холдингс Лимитед Инк"

На данный момент обе фирмы изменили адреса регистрации.

"Максмед Интернешнл" начало заключать соглашения с железной дорогой в январе 2017 года. По данным "Прозорро", по состоянию на март 2018 их стоимость составляла 283,08 млн грн. Часть сделок была расторгнута. Фирма продавала метизы ЧАО "Дружковский завод металлических изделий". Наибольшие его акционеры с пакетом в 385% акций - Ирина Мищенко и Елена Рощенко. Это жена и дочь бывшего директора координационно-мониторингового департамента Государственной фискальной службы Украины Сергея Мищенко. В июне 2018 года журналисты программы "Схемы" заметили его с визитом в здании по адресу Электриков 29А в столице. В этом здании располагался офис Игоря Кононенко.

ООО "Авери Трейд" было зарегистрировано в августе 2017 года и за это время несколько раз сменила владельцев и руководителей. Последним ее основателем был Альбер Илюхин, в марте 2019 фирма прекратила свою деятельность.