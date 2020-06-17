Фонд госимущества пояснил кадровые перестановки в ОГХК

Фонд государственного имущества отстранил от должности и.о. председателя правления ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Михаила Макарова по состоянию здоровья.

Об этом сообщили в Фонде в ответ на запрос Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Во ФГИ напомнили, что 29 января 2020 года распоряжением Кабмина №65-р было согласовано предложение Фонда относительно назначения Михаила Макарова и.о. председателя правления ОГХК.

Учитывая указанное распоряжение, приказом Фонда от 19 февраля №306 Макаров был назначен исполняющим обязанности председателя правления ОГХК.

Однако 8 апреля в Фонд поступило обращение Макарова, в котором он сообщил, что в связи с состоянием здоровья на период его временного отсутствия в соответствии с предписаниями устава полномочия и.о. председателя правления будет осуществлять первый заместитель председателя правления Питер Дэвис – о чем была сделана соответствующая запись в едином государственном реестре в сведениях "подписант".

"20 мая в Фонд обратилось правление АО "ОГХК" с просьбой рассмотреть вопрос отстранения М. Макарова в связи с невозможностью им выполнять обязанности руководителя предприятия по состоянию здоровья. Учитывая тот факт, что Макаров с 8 апреля находится на больничном, отношения к управлению компанией фактически не имеет, приказом Фонда от 25 мая №886 Макаров был отстранен от исполнения обязанностей председателя правления АО "ОГХК", – сообщили в Фонде.

Перед отстранением Макарова Фонд 19 мая принял решение о смене состава правления ОГХК.

В новый состав правления вошли глава направления коммерции и сбыта Татьяна Гогенко, глава финансового направления Юрий Кияшко, глава службы безопасности компании Юрий Соловей, руководитель юридического направления Леонид Бортничук и заместитель временно исполняющего обязанности председателя правления Артур Сомов.

Как сообщалось, ФГИ приказом от 19 февраля назначил нового и.о. главы правления ОГХК Михаила Макарова, согласованного Кабмином, вместо Александра Гладушко. Затем глава Фонда Дмитрий Сенниченко представил Макарова и его советников – Татьяну Гогенко и Питера Дэвиса.

Приказом от 19 марта Фонд прекратил полномочия первого заместителя главы правления ОГХК Гладушко, назначив вместо него Дэвиса. Гладушко пытался заблокировать свое увольнение через суд, но безуспешно.

Кроме того, были прекращены полномочия заместителей предправления Татьяны Киселевой и Виктории Тищенко, членов правления Елены Прокопенко, Виктора Сивченко, Андрея Сторчака и Александра Прокопенко.

Новыми членами правления стали Натан Хазин, ранее работавший в Центре внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления Генштаба ВСУ, Татьяна Гогенко – бывший начальник отдела черных металлов и ферросплавов украинского представительства в Киеве компании Glencore International AG, и Юрий Кияшко, работавший финдиректором ООО "Левада-Ойл", топ-менеджером по оптовой дистрибуции "BIOCOUNTRY" SRL (Молдова) и директором ООО "Трансконсалтинг".

В госреестре руководителем предприятия в статусе и.о. с 20 февраля этого года назначен Макаров, а также, с 8 апреля, в статусе врио – Питер Дэвис.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.