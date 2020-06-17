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Служба здоровья предложила увеличить программу медицинских гарантий до 240 миллиардов

Служба здоровья предложила увеличить программу медицинских гарантий до 240 миллиардов

Национальная служба здоровья (НСЗУ) предлагает выделить 240 млрд грн на финансирование программы медицинских гарантий (ПМГ) в 2021 году и еще 67 млрд грн – на лечение пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него, тогда как в госбюджете на 2020 год на программу медицинских гарантий предусмотрено 72 млрд грн.

Об этом сообщила и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"240 млрд грн – это примерно 6% ВВП. Будет ли ПМГ финансироваться в таком объеме – будет зависеть от Верховной Рады при формировании бюджета на 2021 год, а также от дальнейших решений Кабмина", – сказала она.

Мовчан напомнила, что НСЗУ подала свои предложения и расчеты относительно финансирования ПМГ в Минздрав.

При этом руководитель НСЗУ уточнила, что "240 млрд грн – это увеличение не только за счет увеличения тарифов, но и за счет расширения перечня услуг, в частности по реабилитации и паллиативу, а также за счет внедрения новых пакетов медуслуг и расширения программы реимбурсации.

Мовчан отметила, что первую версию бюджетной декларации НСЗУ еще в начале года подала в Минздрав и Минфин, но она еще не обсуждалась.

По информации НСЗУ, в 2020 году в рамках ПМГ НСЗУ уже выплатила 14,4 млрд грн специализированным медицинским учреждениям за услуги, оказанные пациентам, а также более 1 млрд грн медучреждениям, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 или с подозрением на него.

В мае, за первый месяц работы ПМГ приоритетными услугами программы (а это лечение инсульта, инфаркта, медицинская помощь при родах и исследование для раннего выявления рака) воспользовались 41 тыс. человек.
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