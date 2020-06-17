Moody's повысило рейтинги шести украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 16 июня повысило рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен банка Аваль, Сбербанка (все - Киев) и банка "Пивденного" (Одесса) и пересмотрело прогноз со "стабильного" на "позитивный", при этом понизило базовую оценку кредитоспособности (BCA) Укрэксимбанка с "caa1" до "caa2".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"После повышения суверенного рейтинга Украины до "B3" Moody's повысило рейтинги шести банков. Учитывая, что большинство украинских банков имеют существенные запасы внутренних государственных облигаций, их BCA ограничены суверенным рейтингом страны, и это ограничение в настоящее время уменьшено благодаря улучшенной кредитоспособности правительства", – говорится в релизе агентства.

Как писал БизнесЦензор, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует спад реального валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4,5% и его восстановление примерно на 3,6% в 2021 году.