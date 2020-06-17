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Аэропорт "Киев" начал принимать международные пассажирские рейсы

Аэропорт

Международный аэропорт "Киев" начал принимать международные пассажирские авиарейсы после ограничений, введенных во время карантина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает БизнесЦензор.

"Ночью 16 июня аэропорт "Киев" им. Сикорского возобновил обслуживание международных рейсов. Первый самолет из Минска авиакомпании Belavia приземлился в 23:27, 16 июня. В 5:51 утра вылетел обратно в Минск", - сообщает аэропорт.

Авиакомпания WizzAir в 06:40 осуществила рейс в немецкий Дортмунд и в 10:20 в Будапешт. Продолжается регистрация на рейсы в Мемминген и Лутон. Запланированные на сегодня рейсы в Таллинн и Копенгагена.

16 июня аэропорт "Киев" сообщил об отмене регулярных международных пассажирских авиарейсов в связи с продлением карантина в Киеве.

Как сообщал БизнесЦензор, постановление Кабинета министров №392 не позволяет городам с высоким уровнем заражения COVID-19 запускать международное авиасообщение до 22 июня.

Кабинет министров в рамках дальнейшего ослабления карантинных ограничений разрешил возобновить внутренние регулярные авиарейсы с 5 июня, международные перелеты возобновятся с 15 июня. Украина восстановила международные авиарейсы, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Первый рейс Минск-Киев принял аэропорт "Борисполь".

При этом Киев и 10 областей не соответствуют установленным условиям смягчения карантинных ограничений.

Напомним, с 18 марта в Украине были приостановлены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. С 25 марта по всей территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.
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