Нацбанк заключил с ЕБРР первый валютный своп на $30 миллионов

Национальный банк Украины заключил первый валютный своп с Европейским банком реконструкции и развития, на котором предоставил ЕБРР 798 млн грн и получил от него $30 млн сроком на месяц с возможностью пролонгации.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Это первая трансакция в пределах генерального договора, предусматривающего осуществление операций своп между двумя сторонами на общую сумму до 500 млн долл. США", - сообщает НБУ.

"Своп с ЕБРР - это очередной шаг, который мы делаем для оживления кредитования и поддержки бизнеса. Валюта от ЕБРР пополнила наши международные резервы, а ЕББР получил от нас гривневый эквивалент этой суммы, чтобы направить его на финансирование украинского бизнеса, который понес потери во время коронакризы. Этот ресурс можно будет использовать как для поддержания ликвидности, пополнение оборотных средств, так и торгового финансирования предприятий", - отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.