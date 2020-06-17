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Moody's (136) Приватбанк (1769)

Moody's повысило рейтинги "Приватбанка"

Moody's повысило рейтинги

16 июня международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги "ПриватБанка", в частности базовую оценку кредитоспособности до "b3" с "Саа1", рейтинг по депозитам в иностранной валюте до "Caa1" с "Caa2" и рейтинг по депозитам в национальной валюте до "B3" с "Caa1"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

Прогноз по рейтингам по депозитам изменено на "стабильный" с "позитивного".

Как говорится в сообщении Moody's, повышение рейтингов "ПриватБанка" обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины и отражает высокий уровень рентабельности банка, опирающаяся на стабильные комиссионные доходы, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и очень высокий уровень ликвидных активов.
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