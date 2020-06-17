США передают Украине оборудование на $60 миллионов с ракетами Javelin
Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.
Об этом в Twitter сообщило посольство США в Украине, передает БизнесЦензор.
"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной при COVID19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - сообщает посольство.
В посольстве заявили, что США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.
(1/2) Допомога США у сфері безпеки й співпраця з Україною під час #COVID19 тривають! Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі 🇺🇦 партнерам, включаючи рації, боєприпаси й протитанкові ракети Javelin. pic.twitter.com/2CY90Bfidr— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 17, 2020
Будь ласка, зачекайте...