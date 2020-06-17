СБУ сообщила о подозрении топ-менеджерам "Электротяжмаша"

Службы безопасности Украины сообщила о подозрении топ-менеджерам ГП "Завод "Электротяжмаш" в деле о поставках продукции в Россию.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас двум топ-менеджерам завода сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Одному по ч. 2 ст. 367, втором по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - сообщает СБУ.

В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица завода под видом контракта с европейской коммерческой структурой транспортировали продукцию в РФ.

В течение 2019-2020 годов они заключили ряд заведомо убыточных сделок, согласно которым агрегаты и запчасти поступали крупнейшему производителю маневровых и магистральных тепловозов в РФ. Расчеты в сделке велись в российских рублях.

По заключению экспертов, продажа продукции по ценам ниже себестоимости, нанесла госпредприятию убытки на сумму свыше 15 млн гривен.

На основании постановления Орджоникидзевского районного суда Харькова в помещении завода правоохранители провели обыск и изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность руководства предприятия.