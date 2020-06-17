"Белавиа" возобновляет авиарейсы Харьков - Минск с 19 июня

Белорусская авиакомпания "Белавиа" возобновляет прямые перелеты из Харькова в Минск и обратно в пятницу, 19 июня.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Харьков", это будет первый международный рейс, возобновленный после карантинного перерыва.

Перелеты будут выполняться ежедневно. Стоимость билета в один конец без багажа - от 2337 грн.

В пресс-службе МАХ напоминает, что пассажирам, прилетевшим в Украину, необходимо будет пройти температурный скрининг, обязательную 14-дневную самоизоляцию с использованием приложения "Дій вдома". Кроме того, у иностранных граждан будут проверять наличие медицинской страховки, покрывающей лечение Covid-19.

Первый внутренний авиарейс после карантинного перерыва МАХ принял вечером 15 июня. В аэропорт прибыл из Киева самолет авиакомпании Windrose Airlines Утром 16 июня он вылетел в обратный рейс. Он также будет выполняться ежедневно. СТоимость билета в один конец с учетом эконом-тарифа - от 836 грн