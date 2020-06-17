Цены на нефть находятся выше $40 за баррель

Цены на нефть в среду утром снижаются в пределах 2,5%, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,78% — до 40,23 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,42% — до 37,45 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 3,9 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 0,15 миллиона баррелей.

Беспокойство по поводу возможной второй волны вируса также отражается на ценах. В мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения.

"Данные API показали увеличение запасов сырой нефти, а рост числа новых случаев коронавируса в Соединенных Штатах и Китае ослабил ожидания увеличения спроса на топливо у двух крупнейших в мире потребителей нефти", — отметил аналитик по товарным рынкам Samsung Futures в Сеуле Ким Кван-рай.