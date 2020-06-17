Moody's вслед за суверенным повысило рейтинг Ferrexpo

Международное рейтингове агентство Moody's Investors Service повысило корпоратвный рейтинг (CFR) Ferrexpo plc до "B2" с "B3" и его рейтинг вероятности дефолта (PDR) до "B2-PD" с "B2-PD", одновременно изменив прогноз на "негативный" с "позитивного".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сегодняшнее рейтинговое действие следует за повышением Moody's долгосрочного рейтинга эмитента и приоритетных необеспеченных рейтингов правительства Украины до "C3" с "Caa1", – отмечается в сообщении агентства.

Moody's напоминает, что одновременно з суверенным рейтингом оно повысило долгосрочные страновые потолки Украины по облигациям и депозитам в иностранной валюте до "B2" с "B3" и "Caa1" с "Caa2" соответственно.

Как писал БизнесЦензор, международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный рейтинг горнорудной компании Ferrexpo с активами в Украине с "B" до "B-", сохранив прогноз "негативный" из-за ситуации с корпоративным управлением компании.

Как сообщалось, в конце октября прошлого года мажоритарий Ferrexpo, экс-владелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго оставил пост генерального директора компании из-за криминального расследования в его отношении.

Жеваго было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн. В декабре 2019 года его объявили в розыск, а суд разрешил его заочный арест. Однако Киевский апелляционный суд 25 мая отменил решение о задержании и содержании под стражей бизнесмена, который скрывается за границей.

Ferrexpo по итогам 2019 года получила $403,29 млн чистой прибыли, что на 20,3% выше показателя 2018 года ($335,22 млн). Ее выручка в минувшем году увеличилась на 18,3% – до $1,51 млрд.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями ее продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.