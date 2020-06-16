Минфин сократил размещение гособлигаций до 2 миллиардов ради снижения ставок

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 16 июня, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,96 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, Минфин разместил номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3 и 6 месяцев, а также 2 и 3 года.

Так, 3-месячные ОВГЗ были размещены на 531,71 млн грн при спросе 1,6 млрд грн, а 6-месячные –на 482,96 млн грн при спросе 1,95 млрд грн.

"Ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года. Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагами снижены на 150 базисных пунктов и составили 7,5% и 8% соответственно", – отмечается в сообщении.

При этом Минфин отмечает восстановление спроса на долгосрочные ценные бумаге.

Так, от размещения двухлетних государственных облигаций в государственный бюджет привлечено 729,13 млн грн при спросе 806,37 млн грн, а трехлетних – 215,79 млн грн.

Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно.

Как сообщалось, Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 июня привлекло в бюджет 17,83 млрд грн, существенно снизив ставки. В том числе Минфин разместил 1-летние ОВГЗ номинированные в евро на сумму 353 млн евро по ставке 2,2%.

После этого портфель ОВГЗ в собственности украинских банков впервые за последние годы превысил 400 млрд грн и по состоянию на 12 июня составляет 406,77 млрд грн.