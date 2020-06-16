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"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, – глава Оператора ГТС

Российский "Газпром" начал демонтаж труб на территории РФ, по которым поставляется газ в Украину.

Об этом глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил в интервью OilPoint, передает БизнесЦензор.

"Вот это, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной – это проблема, но мы на нее особенно повлиять не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем", – сказал Макогон.

При этом глава "Оператора ГТС" отметил, что компания не будет отказываться от "малого транзита" – использования газотранспортной системы европейскими компаниями.

"Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объемы транзита – 20-30 миллиардов кубометров. Он будет проходить по тем же трубам, по которым будет проходить и внутренняя транспортировка", – добавил Макогон.

По его словам, "Оператор ГТС" сфокусировал свои капитальные инвестиции на те объекты, которые будут использоваться и без транзита от "Газпрома". При этом Макогон не поддерживает сценарий дробления ГТС на отдельные части, поскольку такая идея не соответствует логике газового рынка ЕС.

Макогон добавил, что если же контракт с "Газпромом" не будет продлен, то "Оператор ГТС" сосредоточится на поставках газа для своих потребителей.

"Сократимся, ужмемся и будет работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ и добыча", – сказал Макогон.

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Напомним, 30 декабря 2019 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава правления АО "Газпром" Алексей Миллер подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Документ был подписан согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ об условиях нового контракта на транзит российского газа, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" безуспешно пытался оспаривать это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а НАК развернул кампанию по аресту его активов.

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Топ коментарі
+17
Чого Кримський канал не розібрали по плитах? Щоб нe було приводу у каців атакувати навіть? Цe ж найпростішe рішeння. Бeріть приклад з касабів турборeжима
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16.06.2020 23:07
+14
Кацапы ведут себя, как брошенная шлюха истеричка.
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17.06.2020 02:10
+12
Ну и слава Богу. Газовая труба ето как пуповина связывающая Киев и кремль. Никогда Украина не станет по настоящему независимой пока нас связывает газовая труба на которой вечно сидят украинские колаборанты и предатели которые любят поживиться деньжатами с продажи газа, взамен на услуги кремлю. То же самое должна сделать Украина, начать разбирать крымский канал, который как золотые часы на очкарике дразнит гопника *****. Пока еще не поздно. Иначе будет очень много крови пролито и будете кусать локти и плакать.
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17.06.2020 00:49
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16.06.2020 21:56 Відповісти
Поставим свечку за упокой Газпрома.
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16.06.2020 22:44 Відповісти
Газпром почешется и забудет,а украинской ГТС жопа настанет. Кацапы хитро придумали как шантажировать европу и достроить сп2.
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16.06.2020 23:48 Відповісти
Шантажировать Европу? Этим? Серьезно?) Сейчас не 2009 год) И вопрос уже стоит по другому: будет ли рашка допущена на европейский рынок))) Ну разве будет доплачивать за свой газ)))
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17.06.2020 00:29 Відповісти
Да не. У Газпрома сейчас такая чесотка началась, что он какраз и не забудет.
Скорее Украина благополучно забудет про Газпром.
При той цене газа, которая есть сейчас, достраивать проблемный СП-2 и получать ответку Госдепа никто не захочет.
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17.06.2020 02:42 Відповісти
Проблема в том,что газ можно поставить только по трубе.Как вы думаете,с какой целью они разбирают ту часть,которая подходит к Украине?
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17.06.2020 07:16 Відповісти
Если бы вы прочли все его интервью, то не задавали бы этот глупый вопрос)))
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17.06.2020 09:26 Відповісти
Глупых вопромов не бывает,бывают глупые ответы.
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17.06.2020 12:52 Відповісти
да ладно, пол Европы уже получают сжиженный газ из США и от саудитов газовозами
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17.06.2020 12:17 Відповісти
А с какой целью кацапы посрались с арабами из-за квот на нефть и просрали последнюю надежду своей экономики?

Ну такие вот они - назло несговорчивой тетке готовы отрезать себе яйца.
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17.06.2020 12:18 Відповісти
Чого Кримський канал не розібрали по плитах? Щоб нe було приводу у каців атакувати навіть? Цe ж найпростішe рішeння. Бeріть приклад з касабів турборeжима
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16.06.2020 23:07 Відповісти
В каком месте это сделать?) Херсонскую область тоже без воды оставить?
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17.06.2020 00:21 Відповісти
Ну и слава Богу. Газовая труба ето как пуповина связывающая Киев и кремль. Никогда Украина не станет по настоящему независимой пока нас связывает газовая труба на которой вечно сидят украинские колаборанты и предатели которые любят поживиться деньжатами с продажи газа, взамен на услуги кремлю. То же самое должна сделать Украина, начать разбирать крымский канал, который как золотые часы на очкарике дразнит гопника *****. Пока еще не поздно. Иначе будет очень много крови пролито и будете кусать локти и плакать.
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17.06.2020 00:49 Відповісти
Частково не згідний з вами. Згідний з тим що газова труба нас і наших ворогів зв"язує, як економічно так і політично, але що стосується Кримського каналу... Руйнувати щоб потім знову відбудовувати, коли Україна відновить повний контроль над півостровом. Лишні затрати, думаю, не доречні в нашому випадку.
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17.06.2020 13:58 Відповісти
Кацапы ведут себя, как брошенная шлюха истеричка.
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17.06.2020 02:10 Відповісти
это ТОП-коммент
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17.06.2020 11:54 Відповісти
А че "как"?
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17.06.2020 12:43 Відповісти
Маєте рацію! Нехай в істериці знищать залізничні і шосейні дороги та попідривають мости, а також відкличуть дипломатів , закриють кордон і видворять заробітчан.
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17.06.2020 14:03 Відповісти
Да это совершенный бред...СВ --2 остановили..НАВСЕГДА! Как Газпром собирается транспортировать свой газ в Европу? Загадка,почему разбирают трубы ведущие к Ураине..Газпром чтобы немного заработать будет сдавать их в металлолом?
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17.06.2020 04:08 Відповісти
новость-непонятная. Там же не одна нитка тянется, мощности рассчитаны на прокачку около 170 млрд кубов в год., а качают около 50 млрд...
Они те трубы-к Китаю отправляют-новую тянуть ветку...
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17.06.2020 06:15 Відповісти
Это Китай со своей личной Сибири должен свой же газ у каких-то левых колонизаторов-ворюг покупать??
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17.06.2020 12:45 Відповісти
будут вести через донбасс а мы будем покупать и платить.
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17.06.2020 13:54 Відповісти
Россия не геополитический соперник, ни конкурент , это враг ( враг который будет работать только на полное уничтожение Украины, не считаясь со средствами и методами. Поэтому вопрос транзита газа все равно когда то станет ребром. Они его прекратят ( даже путем разбора трубопроводов, даже себе в прямой убыток, ведь компании в Рф это не частная лавочка, там все подчинено верховной власти, в общем все осталось как прежде только вывеска новая.) С другой стороны они в своем праве, хотят, могут, имеют на это право. Удивляться тут нечему идет открытая и скрытая война ( и давно, задолго до 2014). поэтому к этому нужно быть готовыми и воспринимать это как должное. ( вполне вероятно, будь у нас такая вот возможность и политическая воля, мы бы делали тоже самое) Война она и есть война, особенно если конечная цель полное уничтожение и лишение де факто независимости. К сожалению у нас таких рычагов нет. Мы де факто не только транзит скоро полностью потеряем, но и морские пути в Азовском и частично в Черном море. Единственно что у нас остается это 1) подача воды в Крым ( т.е. ее не подача),2) международные санкции ( ну уж какие есть) 3) продолжение пути в ЕС и НАТО и постоянная контрпропаганда против РФ ( хотя у нас с этим сложно) 4) расходы РФ на содержание ОРДЛО ( хотя мы им в этом помогаем, не перекрыв окончательно пропуск в Крым, ОРДЛО и выплачивая туда сторонникам Путлера и изменникам Родины социальные выплаты 5) была бы и "пятая" если бы имели политическую волю ( и сейчас и при предыдущем "прЭзиденте" задавить " пятую колонну" и рос. бизнес и про рос.СМИ внутри страны ( но тут как оказалось у нас кишка тонка) Так что маемо шо маемо.
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17.06.2020 08:23 Відповісти
По Азову уже было решение Трибунала и ********* оперативно усрался, вернул захваченные корабли т. к. была угроза блокировки Черного моря для самого *********а. Так что не надо волну нагонять - путь в Азов у Украины гарантирован Навечно Международным морским правом, а не *********ом - это большая разница.
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17.06.2020 12:48 Відповісти
умных много мудрых нет.
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17.06.2020 13:59 Відповісти
доход от транзита газа теперь будет
получать ,,озабоченная судьбой Украины -- Германия ,,
и так во всем нужно брать пример с США
,,Америка прежде всего ,,
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17.06.2020 09:01 Відповісти
Это вполне естественно, в Украины будет идти треть от возможного обьема газа, вот лишние трубы и компрессорные станции и уберут за ненадобностью.
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17.06.2020 09:45 Відповісти
Всё равно деньги за транзит газа через Украину забирали Соросы с МВФ.
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17.06.2020 11:31 Відповісти
С *********** лучше не иметь никаких дел вообще совместных. Во времена Совка Мир без него прекрасно обходился 100 лет и на это нужно равняться.
"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, – глава Оператора ГТС - Цензор.НЕТ 4946
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17.06.2020 12:41 Відповісти
Народ,вас знову обманюють. Поки ви тут обговорюєте фейкову новину,ЗЕпогань запроваджує законопроект про поставку води в Крим, доопрацьовують Закон про землю (щоб прості українці стали батраками у великих монополій) і т.д. Потрібно дивитись не ті новини,що нам підсовує ЗЕпогань, а ті які приховує,бо ЗЕля потрошки,по кусочку здає інтереси України!!!
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17.06.2020 20:54 Відповісти

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