"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, – глава Оператора ГТС

Российский "Газпром" начал демонтаж труб на территории РФ, по которым поставляется газ в Украину.

Об этом глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил в интервью OilPoint, передает БизнесЦензор.

"Вот это, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной – это проблема, но мы на нее особенно повлиять не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем", – сказал Макогон.

При этом глава "Оператора ГТС" отметил, что компания не будет отказываться от "малого транзита" – использования газотранспортной системы европейскими компаниями.

"Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объемы транзита – 20-30 миллиардов кубометров. Он будет проходить по тем же трубам, по которым будет проходить и внутренняя транспортировка", – добавил Макогон.

По его словам, "Оператор ГТС" сфокусировал свои капитальные инвестиции на те объекты, которые будут использоваться и без транзита от "Газпрома". При этом Макогон не поддерживает сценарий дробления ГТС на отдельные части, поскольку такая идея не соответствует логике газового рынка ЕС.

Макогон добавил, что если же контракт с "Газпромом" не будет продлен, то "Оператор ГТС" сосредоточится на поставках газа для своих потребителей.

"Сократимся, ужмемся и будет работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ и добыча", – сказал Макогон.

Читайте также: Транзит газа через Украину снизился на 46%

Напомним, 30 декабря 2019 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава правления АО "Газпром" Алексей Миллер подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Документ был подписан согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ об условиях нового контракта на транзит российского газа, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" безуспешно пытался оспаривать это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а НАК развернул кампанию по аресту его активов.