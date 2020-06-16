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банкнота (124) Ємен (3) росія (13627)

В Йемене боевики захватили напечатанные в России деньги на $250 миллионов

В Йемене боевики захватили напечатанные в России деньги на $250 миллионов

В Йемене боевики, представляющие "Южный переходный совет", напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты на сумму 64 млрд риалов ($255 млн).

Как сообщает Reuters, кражу подтвердили в центробанке Йемена, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В свою очередь, в "Южном переходном совете" похищение денег объяснили мерами по борьбе с коррупцией. В заявлении, указывается, что поддерживаемое Катаром правительство не сможет использовать эти деньги для поддержки терроризма.

"Южный переходный совет" и правительство Йемена являются союзниками в войне против боевиков-хуситов, контролирующих южные районы страны. Как отмечает Reuters, похищение 64 млрд риалов может привести к разрыву соглашения, которое и так не всегда выполнялось.

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Йеменские банкноты печатаются в России на предприятии "Гознак". В 2014 году в Йемене началась гражданская война, в результате которой столица страны Сана оказалась под контролем повстанцев-хуситов, а международно признанное правительство перебралось в Аден. Туда же в соответствии с указом президента Хади в 2016 году был переведен и Центральный банк Йемена, однако в здании ЦБ в подконтрольной хуситам Сане продолжил работу альтернативный ЦБ.

В 2017 году гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук рассказывал, что ЦБ в Адене обслуживает обе противоборствующие стороны и "Гознак", "несмотря на проблемы с коммуникацией, а потом и доставкой банкнот", выполнил заказ на печать новых денег.

Однако в конце 2019 года ЦБ в Сане запретил оборот на подконтрольных хуситам территориях Йемена банкнот, отпечатанных по заказу ЦБ в Адене.

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Росія- це країна агресор та спонсор тероризму!
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16.06.2020 21:52 Відповісти
Включаем могзи и увольняем горе редактора, если они захватили деньги рашкиных боевиков хуситов то это опозиция и повстанцы, а не боевики.
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16.06.2020 22:22 Відповісти
То зброю "захоплять" , то гроші "захоплять" .... схоже р@шисти знайшли спосіб як підтримувати своїх терористів та залишатися "у холодочку" .... мнагахадовачка.
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16.06.2020 22:50 Відповісти
На Госзнаке мабуть і бюлетні за бубачку друкувались.
Ковали перемогу аж гай гудів
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17.06.2020 14:59 Відповісти

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