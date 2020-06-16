Рада ратифицировала договор о льготных кредитах правительства Дании на проекты в Украине

Верховная Рада ратифицировала Рамочное соглашение между правительствами Украины и Дании об условиях и процедурах реализации программы Danida Business Finance в Украине.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0039 в целом проголосовали 334 народных депутатов.

Как сообщалось, указанное межправительственное соглашение было подписано в марте 2019 года.

https://biz.censor.net/n3116683Программа Danida Business Finance (DBF) правительства Дании предусматривает предоставление беспроцентных займов для финансирования проектов в сферах возобновляемой энергетики и энергоэффективности, водоснабжения и очистки сточных вод.

Ожидается, что Рамочное соглашение позволит смягчить условия кредитования за счет субсидии правительства Дании для возмещения процентных выплат на весь период кредитования, экспортной кредитной премии и банковской маржи.

Согласно программе Danida Business Finance, займы должны соответствовать нескольким условиям, а именно: быть беспроцентным, иметь срок погашения до 10 лет после завершения проекта, предоставляться в евро или долларах США и покрывать до 100% стоимости проекта.

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Как отмечается на сайте Danida Business Finance, кредиты по программе могут предоставляться на реализацию инфраструктурных проектов в развивающихся странах (например, в области энергетики, водоснабжения и санитарии), которые не могут быть профинансированы на коммерческих условиях. Особенность финансирования заключается в том, что проекты должны быть не коммерческими, а направлены на решение социально-экономических проблем и иметь длительный положительный эффект.

Ранее возможность сотрудничества по программе Danida Business Finance переговоры с представителями властей Дании вело Госэнергоэффективности, в частности для реализации проектов по производству энергии из отходов.