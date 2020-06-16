Нормативы НБУ к началу июня нарушали 10 украинских банков

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) нарушали "Укрэксимбанк" (32,12%), "Индустриалбанк" (56,66%), "Проминвестбанк" (67,06%), "Мисто Банк" (43,46%).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, должен быть не более 25%) нарушали "Мегабанк" (63,8%), "Банк инвестиций и сбережений" (56,22%), "Первый инвестиционный банк" (73,23%), "Юнекс Банк" (31,86%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали "Проминвестбанк" (114,49%), "Ощадбанк" (108,28%), "Приватбанк" (90,33%) и "Индустриалбанк" (19,13%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (106,5%).

Норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (норматив LCRвв, не менее 100%) нарушал "Мисто Банк" (27,21%).