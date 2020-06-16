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Аваков (231) дороги (1545) Зеленський (2436) Нацполіція (492) СБУ (1515) Укртрансбезпека (94) Денис Шмигаль (1402)

Зеленский поручил Баканову подключить СБУ к борьбе с перегрузом фур на дорогах

Зеленский поручил Баканову подключить СБУ к борьбе с перегрузом фур на дорогах

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины подключиться к борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам проведенного Зеленским селекторного совещания, передает БизнесЦензор.

По словам президента, статистика свидетельствует, что в последние несколько лет почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена.

"Я не думал, что кроме программы под названием "Большая стройка" в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема – как защитить часть этой программы, а именно – дороги в стране", – отметил Зеленский.

Президент заявил, что проблема с перегруженными фурами фиксируется уже даже на новых дорогах, которые начали строить в рамках программы "Большое строительство".

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что из-за законодательных ограничений работники "Укртрансбезопасности" не могут самостоятельно контролировать соблюдение габаритно-весовых ограничений и эффективно действуют только в сотрудничестве с полицией. К тому же из-за низких зарплат инспекторов существуют высокие коррупционные риски.

В связи с этом Аваков предложил передать патрульной полиции контроль за соблюдением безопасности на дорогах, в том числе – габаритно-весового контроля.

Президент Зеленский дал задание МВД обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции "Укртрансбезопасности" по контролю габаритно-весовых ограничений. Также он предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины.

"Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины: осуществить все меры по предотвращению нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", – обратился Зеленский к Авакову.

Со своей стороны глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу президента и заявил о готовности присоединиться к такой работе.

"Совместные реализации на примере игорных заведений, незаконных АЗС, во-первых, являются определенной адвокацией в глазах общества, это не "договорняк", а совместная слаженная работа. Во-вторых, она более эффективна. Потому что органы могут достаточно коммуницировать друг с другом, обмениваться информацией и прекращать деструктивную конкуренцию в работе друг с другом", – подчеркнул Баканов.

Читайте также: Кабмин увеличил количество инспекторов габаритно-весового контроля

Кроме того, Зеленский отметил, что параллельно со срочными мерами, направленными на борьбу с перегруженностью дорог, необходимо разработать программу реформы "Укртрансбезопасности".

В свою очередь премьер-министр Шмыгаль отметил, что в этом году инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") работают круглосуточно. С 12 мая они составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров, а сумма штрафов за этот период составляет более 190 тыс. евро.

Шмыгаль также сообщил о планах с 1 октября увеличить на 200 чел. количество инспекторов, которые будут дежурить на дорогах. Сейчас их 141 по всей стране. Кроме того, на дорогах действуют девять комплексов весового контроля. До 25 июня их будет 19, а с 1 октября – 78.

Премьер-министр отметил, что Кабмин передал в комитет Верховной Рады законопроект, который предоставит возможность устанавливать автоматические комплексы габаритного контроля органам местной власти и собирать часть штрафов в местные бюджеты для восстановления дорог.

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Топ коментарі
+14
Підключити СБУ до боротьби с перегрузом фур

Ні, краще підключити до боротьби за права тварин, чи жінок, чи дітей .. Ну, що на зелений розум підійде
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16.06.2020 19:31
+9
Завтра подключим к увеличению надоев молока на скотофермах. Удачи.
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16.06.2020 21:15
+9
О! фуры на дорогах - это как раз в рамках компетенции преЗЕдента и сбу! блестяще!!!
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16.06.2020 23:29
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Підключити СБУ до боротьби с перегрузом фур

Ні, краще підключити до боротьби за права тварин, чи жінок, чи дітей .. Ну, що на зелений розум підійде
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16.06.2020 19:31 Відповісти
хлеб у авакова отбирает
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17.06.2020 09:19 Відповісти
з боку ЗЕлупы - це класичне кримінальне зловживання службовим станом. Такі питання не входять до компетенції СБУ. Але Вислюк законами, що регламентують діяльність спецслужби, не цікавиться.
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17.06.2020 10:48 Відповісти
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16.06.2020 19:31 Відповісти
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16.06.2020 20:17 Відповісти
Лучше бы нормальные бетонные дороги строили, которым пофиг фуры ибо бетонные дороги крепче в 15 раз и они не плавятся, как говно-асфальт.
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16.06.2020 20:22 Відповісти
О! открывать новые кормушки и повод сбивать монету с клиентов .Вова ,а ты не хочешь дальнобоям доплачивать за езду по сплошному бездорожью вместо дорог .Сколько авто угробило это бездорожье типа " дороги".Поди пархатый ещё и техосмотр водителям тотальный готовит !Воно ждёт ,чтоб его общество прокляло во век за это зло .Благодарю Витю Януковича за отмену техосмотра,бо езда по танковым дорогам-это сплошной финансовый поток в карман гаишникам.
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16.06.2020 20:24 Відповісти
Ти дибил? Читать не умеешь?!
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16.06.2020 21:16 Відповісти
Кормушка не новая. Абсолютно все бензовозы Бени имеют перегруз. С другой стороны, по правилам безопасности дор. движения цистерны должны быть заполнены под крышку люка (нельзя, например перевозить 0,5 заполнения цистерны). Естественно, Бенины люди заносят деньги, шобы их не тормозили на дорогах. Так шо старая кормушка просто изменит вектор кормящихся.
А техосмотр для грузового транспорта и автобусов таки никто не отменял.
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17.06.2020 10:02 Відповісти
Завтра подключим к увеличению надоев молока на скотофермах. Удачи.
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16.06.2020 21:15 Відповісти
Сегодня Вове прожужжали про фуры,реакция бубочки-подключить СБУ.. Завтра зажужжат про плохо работающие ЖЭКи, реакция бубочки-подключить СБУ.. Потом про плохую урожайность рапса... и поехало! Вот это и есть признак управленческой беспомощности. Когда чувак, вместо того,что бы добиться выполнения функций профильной службой,по поводу и без повода создает управленчекий бардак,при котором все,занимаются всем. С известным результатом.
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16.06.2020 21:22 Відповісти
В Украине почти три года нет ЖЕКов, от слова - совсем. Где вас таких г@вноботов находят, с гор спускают? Перегруз - это - зло и президент, в данном случае все делает правильно.
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17.06.2020 05:47 Відповісти
Паша, ты дебил. Харе бухать с позаранку
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17.06.2020 07:34 Відповісти
Рваный пукан шыкаладника - как бальзам на душу). Ты, походу, не только порохолиз, да еще и школяр, не знающий, что в Украине с 2016 года есть только ОСМД. Откуда вам, аленям это знать. Мамка ж за хату платит)
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17.06.2020 08:07 Відповісти
Вчи мат час--бо ти навіть не дебіл.ти гниль в песочниці.
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17.06.2020 08:34 Відповісти
Вчи мат-частину, бо ти, навіть - не дебіл, ти гніль у пісочниці.Вісім помилок. Це я дебіл? Діти є? Шкода, як що так, з таким лайном далеко не уїдемо.
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17.06.2020 08:43 Відповісти
Паша ботало,тебе ехать или шашечки нужны? Зеленый упырь,ты хочешь шоб Зепризент посылал СБУ руководить не ЖЭКАми а ОСМД? Хорошо,пусть СБУ подменяют руководство ОСМД. Пусть у тебя в стране СБУ или полиция руководит хоть надоями коров, но при этом желаю шоб тебя и твоих родных оперовали врачи,под руководством инспектора полиции,посмотрим на результаты....
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17.06.2020 09:41 Відповісти
Я хочу, чтоб нашлась управа на таких аленей, как ты, грузящих по 120 тонн зерна на фуру и убивающих дороги в г@вно. Хоть НКВД, если будет результат и начнут сц@ть выезжать с перегрузом и их тупо будут снимать с дороги.
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17.06.2020 11:25 Відповісти
Т.е ты из той когорты зеленых имбецилов достающих гланды через задний проход. Зедебил,что бы дороги не разрушались нужно отстроить работу профильной службы по контролю за весом. А если по вашей дебильной логике нагнать туда побольше милиции и спецназа , это приведет только к тому,что все останется по прежнему,а отвечать станет некому,все будут кивать друг на друга. Но вам, Шариковым таких простых управленческих вещей не понять, вы же потомственные клоуны.
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17.06.2020 14:27 Відповісти
Ага, я вижу, как вы за пять лет науправляли. Я смотрю ты дююююже вумное, аки шо пиндец, так объясни мне, тупому лоху, почему после пяти лет правления твоего курчавого боха, моя любимая Украина оказалась в ж@пе мира, с доходами народа на уровне Зимбабве и с дорогами в хлам? Или бох не удосужился объяснить, что он РЕАЛЬНО сделал в этой стране, кроме умения перерезать ленточки при открытии каждого нового сортира. Армия, мова, вира? Так оно и это затаскало так, что от этих, реально важных и сильных символов начало типать даже парализованных. Иди дальше целуй лузерную шыкаладную дупу, не отвлекайся на такую шелупонь, как я, у тебя важная миссия - вылизать до зеркального блеска, работай
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17.06.2020 16:03 Відповісти
Я не собираюсь с тобою спорить. По причине,что спорить с дураком- себя не уважать. Но поскольку ты представляешь основную маccу населения Украины состоящую сплошь из дегенератов:- сделаю исключение.
1. Такие же дебильные начинания были и при прошлой и поза, поза прошлой власти. Тогда тоже с помпой создавли "черные роты" на таможне,которые "наскоком" должны были решить борьбу с контрабандой. А "кобры"в ГАИ?
2. По поводу "благосостояния" Сколько тебе лет,максималист недоделанный? Судя по тому , шо льется из тебя ты совершенно не знаешь в какой нищете жила и живет Украина последние 30 лет!. Ты вылупился в начале 2000-х. И то что было 10 лет назад для тебя как время до нашей эры. Тем не менее, урюк малолетний,на протяжении всего этого времени,начиная с последних годов Кучмы,Ющенко,Януковича и Порошенко -Украина восстанавливала ВВП, и практически все это время понемногу и рос обьем пром производства. До лета 19 года. Когда пошел ежемесячный спад пром призводства по 3-7 процентов в месяц. А за 2020 год произошло обрушение промышленнности. И бюджет за 5 месяцев недовыполнен на 300 миллиардов,при том,что весь бюджет за год составляет 1,2 трлн. К концу года нечем будет платить пенсии, поэтому зеленые человечки срочно хотят принять закон о дополнительном налоге на фонд оплаты труда в 4 процента.. Так шо скоро твоя мечта жить как в Зимбабве исполнится...
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17.06.2020 17:06 Відповісти
Снимаю шляпу перед хением экономики. Был не прав, сопляк 1973 г.р. Извиняюсь, туп, как пробка, не догнал, всего две вышки с отличием. Ссыкло, как все зебобики, всего-то КМС по спорт. гимнастике. Не жил при совке, не жрал макароны в 90-х, которыми платили зарплату. Не добился ничего, кроме почета, уважения и материального признания. Простите, о великий адепт светлоликой ПОПы ! Пойду с горя удавлюсь киеским тортом, притом - поперек.
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17.06.2020 17:50 Відповісти
Тебе надо было не мышцы тренировать,а голову. Сейчас уже поздно, к сожалению. Искренне. И себя в нищету,а то и хуже загоните. И окружающих людей вместе с собою...
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17.06.2020 19:08 Відповісти
Господи, ты еще и читать не умеешь. Там, выше сказано про два диплома с отличием, притом не купленных, а полученных налегке в связке с кучей побед на математических, физических и химических олимпиадах. Для особо одаренных и обремененных интеллектом переведу - КРАСНЫХ ДИПЛОМА! Так шо порву тебе шаблон. Не всё, то что в спорте, то - Кличко и еще, насчет посмотреть с твоей высоты. Ты - совок. А еще проще - просто недалекое ..., которое всех тут судит и вешает ярлыки с высоты своей Колокольни. А высота ей - плинтус. Без обид. Сходи книжку почитай. От врожденной тумости не помогает, но эмоций и мудрости добавит. Бай
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17.06.2020 20:22 Відповісти
Печалька... аж два красных диплома... а как был недорослем, так и остался инфантилом. "Теща Ипполит Матвеевича была глупа и ее преклонняй возраст не позволял надеяться, что она поумнеет..".
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17.06.2020 20:52 Відповісти
Показал переписку жене. Знаешь, что она сказала? Больной? Нет, ответил я. Идиот. Заодно пересмотрели фильм "Невезучие" 2002 года. И меня не покидала одна мысль, что мне Депардье напоминает кого-то из последней переписки. Да, кстати, спасибо!Вы помогли мне разобраться с окружением. И, гуд бай, т.к. ваши высеры меня позабавили, но изрядно поднадоели.
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18.06.2020 04:19 Відповісти
А шо, ты и твоя жена оспариваете цифру в 300 миллиардов дефицита бюджета Украины? Так кто из нас идиот?
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18.06.2020 09:11 Відповісти
Таке враження, що тільки Баканов робить вигляд слухняного нукера.
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16.06.2020 22:10 Відповісти
ну сиди в изоляции еще 4 года...
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16.06.2020 22:50 Відповісти
О! фуры на дорогах - это как раз в рамках компетенции преЗЕдента и сбу! блестяще!!!
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16.06.2020 23:29 Відповісти
С перегрузом бороться конечно нужно, но..
Я думал у этой организации другие обязанности.
Хотя в стране, где рулят клоуны...
П@здец стране...
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16.06.2020 23:41 Відповісти
СБУ еще с коронавирусом не боролась.
И с педикулезом.
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17.06.2020 02:20 Відповісти
СБУ ж не ловит коллаборантов - Медведчука, Ахметова, Беню, и т.д. Пусть занимаются весами для фур или вообще их отправить дворы подметать. Страна в руках безумного клоуна из 95 квартала. То ли еще будет...
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17.06.2020 04:26 Відповісти
бакланівським утиркам зайнятись просто нічим при зеленій шмарклі!
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17.06.2020 07:22 Відповісти
редкостный дибил
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17.06.2020 08:17 Відповісти
Це вже маразм. СБУ має зовім інші завдання. наш клоун все думає.що він на сцені 95 кварталу і все робить для тогог.щоб вся Україна була на цій дурацькій сцені.
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17.06.2020 08:30 Відповісти
клован лютует
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17.06.2020 09:03 Відповісти
Альо, СБУ! Хто-то насрал в ОП мимо унитаза. Подключитесь!
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17.06.2020 10:05 Відповісти
дааа, застоялся баканов, но перегруз фур как то не серьезно. я бы обратил внимание на производство роялей.как быстро крышка закрывается, например, а то вдруг исполнителей оставит отдельно, а их, тс сказать, их кормительно-игрательное средство производства - отдельно.
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17.06.2020 10:06 Відповісти
сбу не твоя личная гвардию, лохопет
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17.06.2020 10:14 Відповісти
....слава президенту, СБУ здобула перемоги по всім своїм лініям оботи.Тепер можна підтягти штани Авакову.....звіздец.
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17.06.2020 10:34 Відповісти
....слава президенту, СБУ здобула перемоги по всім своїм лініям оботи.Тепер можна підтягти штани Авакову.....звіздец.
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17.06.2020 10:35 Відповісти
....слава президенту, СБУ здобула перемоги по всім своїм лініям оботи.Тепер можна підтягти штани Авакову.....звіздец.
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17.06.2020 10:36 Відповісти
И еще раз 12. На клавише Enter заснул?
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17.06.2020 16:08 Відповісти
Служба Бабла України! Їм туди, за грошима.
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17.06.2020 12:45 Відповісти
Кокаиновый Осёл...
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17.06.2020 12:59 Відповісти

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