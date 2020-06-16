Рада отправила на доработку законопроект о добавлении биоэтанола в бензин

Верховная Рада направила на доработку и подготовку к повторному первому чтению проект закона №3356 об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в транспортной отрасли.

За такое решение проголосовали 246 народных депутатов, тогда как принятие законопроекта в существующем виде в первом чтении поддержали меньше минимально необходимых 226 нардепов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам одного из авторов законопроекта депутата Олега Семинского ("Слуга народа"), его принятие позволит сократить импортозависимость Украины на рынке светлых нефтепродуктов, будет способствовать созданию новых рабочих мест, сохранит трудовые и финансовые ресурсы для экономики, а также "обеспечит мощный приход инвестиций и полномасшабный запуск спиртовой отрасли".

По данным автора законопроекта, Украина в 2019 году израсходовала на закупку импортных нефтепродуктов $5,5 млрд.

При этом Семинский акцентировал внимание, что законопроект поддержан Секретариатом Европейского Энергосообщества.

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Согласно тексту законопроекта №3356, он определяет обязательное содержание жидкого биотоплива (биокомпонентов) во всех объемах автомобильных бензинов с 1 июля 2021 года не менее 5% с последующим ростом с 1 июля 2022 года до 6% и с 1 июля 2023 года – до 7%. Исключением являются бензины с октановым числом 98 и выше, а также те, что поставляются для потребностей Министерства обороны.

Предусматривается также введение учета содержания жидкого биотоплива согласно утверждаемому профильным министерством порядку.

Несоблюдение норм содержания биотоплива в бензинах влечет за собой штраф в размере десяти прожиточных минимумов за каждую тонну отпущенной партии бензинов, а за непредоставление информации о содержании биотоплива – в размере 200 прожиточных минимумов.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он разработан во исполнение Национального плана действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 года и направлен на имплементацию положений Директивы Европейского Парламента и Совета 2009/28/ЕС от 23 апреля 2009 года относительно увеличении Украиной доли энергии из ВИЭ в валовом конечном потреблении энергии на транспорте в 2020 году до не менее 10%.