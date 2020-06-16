Рада отменила плату за регистрацию данных ФЛП для инвалидов и чернобыльцев

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", предоставив право бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2030 во втором чтении и в целом проголосовали 258 народных депутатов.

Законом освобождаются от уплаты административного сбора за осуществление регистрационных действий общественные объединении лиц с инвалидностью и лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, их символики, а также государственной регистрации изменений сведений о фамилии, имени, отчестве и местонахождении физического лица - предпринимателя, если он является лицом с инвалидностью

Законом также исключено положение о праве государственных регистраторов на вознаграждение за счет средств, полученных за взимание административного сбора за государственную регистрацию в размере не менее 10% административного сбора.