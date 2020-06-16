Асфальтобетонный завод Тигипко увеличил чистую прибыль на 53%

ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный" в 2019 году увеличило чистую прибыль на 53% по сравнению с 2018 годом – до 59,3 млн грн.

Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход по итогам года сократился на 13,3% – до 314,6 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Нераспределенная прибыль предприятия к концу 2019 года сократилась на 27,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 117 млн грн, активы сократились на 0,69% – до 176 млн грн.

Текущие обязательства компании за год сократились на 32,% и составили 26,6 млн грн. Долгосрочные обязательства сократились в 12 раз – до 1,2 млн грн.

Согласно отчету, в 2019 году предприятие произвело 151 тыс. тоннг асфальтобетонных смесей, 3,9 тыс. кв. м бетонных изделий, 6,4 тыс. кв. м железобетонной продукции и 2,7 тыс. кв. м товарного бетона.

Кроме того, "АБ Столичный" в 2019 году выплатил 35,98 млн грн дивидендов.

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АБЗ "АБ Столичный" создан в 2004 году на базе "Завода ЖБИ и ДСМ" (до 1997 года – КП "Завод бетонных изделий"). Специализируется на выпуске асфальтобетонной смеси для строительства и капремонта дорог, а также производит ЖБК для подземных переходов, коллекторов, других инженерно-коммуникационных объектов дорожного строительства.

Основными акционерами ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" по состоянию на первый квартал 2020 года являлись T.A.S. Overseas Investments Limited и Сергей Тигипко с долями 49% и 22,6% соответственно, а также ООО "Специализированное управление "Стройэлектромонтаж" и ООО "Торговая компания "Партнер-1" с долями 9,9%.

Конечным бенефициаром компании по состоянию на июнь 2020 года числится Тигипко.