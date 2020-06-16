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призначення (1127) Укрзалізниця (4638)

"Укрзализныця" назначила нового главу Юго-Западной железной дороги

Правление "Укрзализныци" назначило исполнительным директором филиала "Юго-Западная железная дорога" Артема Мироновича, котрый ранее занимал должность заместителя директора филиала "Пассажирская компания".

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

"В эти нелегкие времена перед новым руководителем филиала стоит задача стабилизировать финансовое состояние вверенного ему подразделения, привлечь дополнительные объемы грузовых перевозок и продолжить реализацию и развитие ключевых инфраструктурных проектов", – сказал Юрик.

Артем Миронович работал в железнодорожной отрасли с 2015 по 2019 год. В частности, в 2015-2017 годах – заместителем директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а с 2018 по 2019 год – заместителем директора филиала "Пассажирская компания".

До этого Миронович работал председателем правления Корпорации "Укрстройматериалы", директором филиала Amberger Kaolinwerke (Германия) и генеральным директором Корпорации "Интелгрупп".

Как сообщалось, в 2017-2019 годах филиал "Юго-Западная железная дорога" возглавлял Роман Веприцкий. В апреле 2020 года он был назначен на должность директора по инфраструктуре "Укрзализныце" и члена правления, однако уже 11 июня набсовет компании принял решение о его увольнении.

Перед этим в мае Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у чиновников АО "Укрзализныци" и представителей частных компаний по делу закупки программного обеспечения для экспресса "Киев - Борисполь". В том числе обыски прошли у и.о. члена правления железнодорожной компании Романа Веприцкого.

10 июня НАБУ сообщило о подозрении 4 лицам по этому делу.

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16.06.2020 18:02 Відповісти
До тих пір поки буде існувати назва Південно-Західна залізниця ми будем губернією Росії. Бо південний захід царської імперії був якраз в Києві. Так що ми таки справді недокраїна , а ПІВДЕННИЙ ЗАХІД РФії.ьСлабо перейменувати назву на Київська або центральна залізниця. А загнуть а історична назва. Тоді історична назва України --Південно -Західна губернія РФії
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16.06.2020 18:14 Відповісти

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