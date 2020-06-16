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Рада обяжет министров отчитываться перед отставкой

Рада обяжет министров отчитываться перед отставкой

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка назначения и освобождения от должностей членов Кабинета министров ".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3195 в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов.

Законопроектом предусматривается предоставить парламенту и комитетам Верховной Рады полномочия при рассмотрении вопроса об увольнении члена Кабмина заслушать его отчет о своей деятельности на должности.

Кроме того, законопроектом предлагается обязать членов Кабмина присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса об их увольнении на основании поданного заявления об отставке на заседании комитета Верховной Рады и на пленарном заседании.

При этом предложено закрепить право представителя профильного комитета на выступление во время рассмотрения увольнения министра Верховной Радой.

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