Wizz Air временно перенесет вылеты в аэропорт "Борисполь"

Аэропорт "Борисполь" готовится обслужить восемь рейсов авиакомпании Wizz Air 17 июня.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

Речь идет о вылетах в Краков, Варшаву, Дортмунд, Будапешт, Мемминген, Таллинн, Лондон и Копенгаген.

Данный перенос рейсов из ажропорта "Киев" в "Борисполь" является временным, уточнили в аэропорту. Он связан с закрытием базового аэропорта лоукоста в Киеве из-за карантина.

Вылеты и прилеты всех рейсов в "Борисполе" обслуживаются в терминале D. В аэровокзальный комплекс пускают только пассажиров в масках. Встречающие и провожающие не могут проходить в здание.

Перед выездом в аэропорт путешественникам необходимо уточнить правила въезда в страну назначения и условия прохождения карантина, если такие требования накладываются по прилету.

На данный момент в страны ЕС и Шенгенской зоны могут въезжать только граждане этих стран, иностранцы с видом на жительство и важные работники. Полный список исключений необходимо уточнять в посольствах конкретных государств.