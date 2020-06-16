Госстат зафиксировал падение поголовья коров и свиней на 6%

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) по состоянию на 1 июня 2020 года составило 3,47 млн голов, что на 6,6% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года.

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), поголовье коров к указанной дате сократилось на 6,3% – до 1,78 млн голов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время поголовье свиней снизилось на 5,9% – до 5,97 млн голов, поголовье овец и коз – на 6,3%, до 1,49 млн голов.

Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 июня 2019 года сократилось на 1,5% – до 231,12 млн голов.

По данным Госстата, поголовье КРС в Украине в 2019 году составило 3,12 млн голов, что на 6,5% меньше, чем в 2018 году. Поголовье свиней сократилось на 4,9% – до 5,73 млн голов, овец и коз на 4,8% – до 1,21 млн голов, птицы выросло на 4,2% – до 220,46 млн голов.