Рада одобрила повышение штрафов за нарушение правил рыболовства в 20 раз

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране водных биоресурсов и среды их обитания".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2765в первом чтении в целом проголосовали 305 народных депутатов.

Авторы поясняют необходимость принятия документа низким уровнем существующих штрафов, которые в последний раз пересматривались в 2003 году.

Законопроектом предлагается усилить ответственность за нарушение правил использования объектов животного мира, а именно рыбы и других водных биоресурсов, а также усилить ответственность за нарушение требований по охране среды их обитания (загрязнение, проведение дноуглубительных, берегоукрепительных, гидромелиоративных работ) и путей миграции, переселения , акклиматизации и скрещивания.

Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс Украины.

В частности, законопроектом предложено повысить штраф за нарушение правил рыболовства с 2-10 до 40-150 необлагаемых минимумов доходов граждан. Для должностных лиц штраф за такое нарушение предложено повысить с 10-30 до 200-300 необлагаемых минимумов.

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Кроме того, за грубое нарушение правил рыболовства (в том числе с использованием запрещенных орудий добычи, взрывчатых, ядовитых веществ, орудий лова с применением электротока), осуществление рыболовства в запрещенных районах и в запрещенное время предложено повысить штрафы для граждан с 20-40 до 200-500 необлагаемых минимумов с конфискацией орудий добычи. Для должностных лиц такой штраф составит от 400 до 800 минимумов с конфискацией орудий добычи (вылова).

Также предложено установить штрафы за повторное грубое нарушение правил рыболовства в размере 400-700 минимумов для граждан и 800-1500 – для должностных лиц.

Кроме того, предложено повысить штраф за загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного режима на водосборах, вызывающее их загрязнение, водную эрозию почв и другие вредные явления, с 3-7 до 100-500 необлагаемых минимумов доходов для граждан и с 5-8 до 100-200 – для должностных лиц.

Также повышаются штрафы за ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие, за незаконное перемещение животных через границу, нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях, нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины.