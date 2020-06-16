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Крупнейшие сети АЗС ускорили повышение цен на автогаз

Крупнейшие сети АЗС ускорили повышение цен на автогаз

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС во вторник, 16 июня, выросла на 17 копеек – до 11,23 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 22-24 копейки – до 10,43-10,50 грн/л.

Наибольший рост цен в этой сети зафиксирован в Николаевской области, где группа увеличила цены на 50 копеек – с 10,40 до 10,90 грн/л, а также в Тернопольской области – на 45 коп., до 10,65 грн/л. В остальных регионах автогаз подорожал на 10-40 коп./л.

В сети Glusco автогаз подорожал на 50 копеек – до 11,35 грн/л. Сети WOG и ОККО повысили цены в среднем на 12-16 копеек – до 11,92 грн за литр.

Сети UPG, Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", Chip,o BVS и другие увеличили цены на 5–40 коп./л.

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Как сообщалось, на минувшей неделе средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%.

Всего же с начала мая по 16 июня средняя розничная цена газа выросла на 37% (на 3,01 грн/л) – с 8,22 до 11,23 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной – 21,90 грн/л.

За прошедшую неделю (5 июня - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 копеек (на 3,9%) – до 10,97 грн/л.

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С фига растет газ не ясно никому, такое ощущение что мы его на Марсе покупаем
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17.06.2020 11:19 Відповісти

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