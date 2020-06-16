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Рада одобрила введение долгосрочной аренды земли для закладки виноградников

Рада одобрила введение долгосрочной аренды земли для закладки виноградников

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития виноградарства в Украине".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2064 в первом чтении в целом проголосовали 295 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить минимальный срок в 25 лет для пользования земельными участками под виноградниками или для их закладки. Арендаторы таких участков также получат приоритетное право на продление договора аренды на новый срок.

Соответствующие изменения проектом предлагается внести в земельный кодекс и закон "Об аренде земли".

Кроме того, законопроектом также предлагается урегулировать вопрос возмещения пользователю его расходов, осуществленных на закладку (посадку) и/или уход за виноградниками, а также причиненных убытков в случае досрочного прекращения права пользования земельным участком.

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