"Энергоатом" оценил доход от продажи 5% электроэнергии напрямую потребителям в 2 миллиарда

Продажа "Энергоатомом" 5% производимой им электроэнергии на рынке двусторонних договоров позволит компании заработать до конца текущего года не более 2 млрд грн, что не решит его финансовые проблемы.

Так считает вице-президент НАЭК по развитию Герман Галущенко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы расцениваем вывод на рынок двустронних договоров 5% производимой нами энергии как начало, первый шаг. Поскольку это не позволит решить финансовые проблемы компании. На этом мы заработаем не более 2 млрд грн до конца года. Это несерьезно. Компании надо продавать не менее 30% электроэнергии по двусторонним договорам", – сказал Галущенко.

По его словам, "Энергоатом" очень рассчитывает на поддержку его инициатив по изменению структуры продажи его ресурса на рынке, в частности, на принятие соответствующих изменений в законодательство, позволяющих продавать треть электроэнергии по двусторонним договорам.

"Вопрос в том, что государственные игроки на рынке электроэнергии изначально не были допущены на все сегменты рынка, которых у нас четыре. Европейцы говорят, что это дискриминация государственных компаний", – отметил вице-президент НАЭК.

Напомним, "Энергоатом-Трейдинг" (обособленное подразделение НАЭК "Энергоатом") 18 июня проведет аукцион по продаже электрической энергии по двусторонним долгосрочным договорам со стартовой ценой 1,5 тыс. грн/МВт-ч (без НДС). Количество лотов – 300 (пакеты по 100 лотов), период отпуска/отбора – с 21 июня 2020 года до 31 декабря 2020 года.

Это стало возможным после принятия правительством 20 мая изменений в механизм ПСО, согласно которым доля продаж атомной электроэнергии ГарПоку была снижена с 85 до 80%, а освобожденные 5% разрешено продавать на рынке ДД.