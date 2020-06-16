БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
996 відвідувачів онлайн
Новини
2 231 4
заборона (433) трудова міграція (308)

Рада запретит брать плату с работников за трудоустройство за границей

Рада запретит брать плату с работников за трудоустройство за границей

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".

За документ в первом чтении проголосовало 248 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке указано, что законопроектом предлагается запретить компаниям, работающим в сфере международного трудоустройства, получать средства из потенциального соискателя за трудоустройство за границу.

Авторы данной инициативы также видят необходимость в том, чтобы ввести административную ответственность за нарушение компаниями, работающими в сфере международного трудоустройства, запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.

За подобное правонарушение предлагается ввести штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн).

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вообще это нормальная услуга посредническая, и должна вознаграждаться.. при чем люди сами готовы платить.. а вот мошенников, которые занимаются откровенным обманом, да, их надо наказывать
показати весь коментар
16.06.2020 18:04 Відповісти
А - так зЄ-"слуги" працюють за дякую.... - я навіть не про те як вони "пряцюють"-брешуть та КРАДУТЬ лярді зЄ-рна та зЄ-лені ...
Роблять покидьки ВСЕ щоб залишити РАБосилу в стойлі - но одне не зважують ..., 21 на дворі - і при потребі Люди самі завжди дадуть собі РАДУ... .
показати весь коментар
16.06.2020 18:38 Відповісти
Батраки, радуйтеся!
показати весь коментар
16.06.2020 20:10 Відповісти
Для тех кто не понял- теперь сами будете искать, выходить на работодателя т.к. бесплатно кадровые агенства это делать не будут, а центры занятости трудоустраивать укр.граждан за границей не будут, все риски будет нести соискатель, государство умыло руки так что обещание бубочки вернуть все заробитчан можно считать выполненным
показати весь коментар
16.06.2020 20:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 