Рада запретит брать плату с работников за трудоустройство за границей
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".
За документ в первом чтении проголосовало 248 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В пояснительной записке указано, что законопроектом предлагается запретить компаниям, работающим в сфере международного трудоустройства, получать средства из потенциального соискателя за трудоустройство за границу.
Авторы данной инициативы также видят необходимость в том, чтобы ввести административную ответственность за нарушение компаниями, работающими в сфере международного трудоустройства, запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.
За подобное правонарушение предлагается ввести штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн).
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Роблять покидьки ВСЕ щоб залишити РАБосилу в стойлі - но одне не зважують ..., 21 на дворі - і при потребі Люди самі завжди дадуть собі РАДУ... .