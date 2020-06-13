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В Украине третий день подряд фиксируют большое число новых заражений коронавирусом

В Украине третий день подряд фиксируют большое число новых заражений коронавирусом

В Украине третий день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: за минувшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксирован новый антирекорд - 753 инфицированных за сутки, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 409 выздоровели.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Днем ранее сообщалось о 683 новых случаях инфицирования за сутки, 11 июня было 689 новых инфицированных, 10 июня – 525 заболевших, 9 июня сообщалось о 394 новых случаях.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом превысило 30 тыс. и составило на утро субботы 30 506 человек, 13 976 выздоровели, 880 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 15 650 человек, что на 334 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 132, в Закарпатской области - 77 и в Киеве – 72 случая.
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Ну так дебилы же перестали носить маски и хот как-то там соблюдать карантин и нет ничего удивительного в том, что у нас вспышка эпидемии. Причем это только начало.
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14.06.2020 14:39 Відповісти

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