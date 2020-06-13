Госбюджет недополучил 14 миллиардов из-за "скруток" с НДС, – нардеп

Государственный бюджет Украины с октября 2019 года по март 2020 из-за махинаций с фиктивным НДС недополучил 14 млрд грн, средние ежемесячные недопоступления составляют 2,5 млрд грн, сообщил глава Временной следственной комиссии по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой, народный депутат Иван Крулько ("Батькивщина").

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Наша ВСК уже провела три заседания и я могу засвидетельствовать всему обществу, что то, о чем говорил экс-министр финансов Игорь Уманский, имело место быть", - сказал Крулько в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

Ранее Уманский заявлял, что за счет "скруток" с НДС бюджет недополучает 5 млрд грн ежемесячно, обвиняя при этом экс-главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

"Мы еще не говорим об акцизе, о налоге на прибыль, о таможне, пока что", - отметил Крулько.

По его словам, "лидерами" по объему фиктивного НДС являются Львовская область, Киев и Киевская область.

Как писал БизнесЦензор, Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько дней тому назад заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".

По данным СМИ, при непосредственном участии высшего руководства Госналоговой службы Украины и других правоохранительных органов генерируются миллиарды "схемного" налогового кредита и работают сотни транзитно-конвертационных центров.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает создание парламентом временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в Госналоговой и на таможне за последние годы.