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Госбюджет недополучил 14 миллиардов из-за "скруток" с НДС, – нардеп

Госбюджет недополучил 14 миллиардов из-за

Государственный бюджет Украины с октября 2019 года по март 2020 из-за махинаций с фиктивным НДС недополучил 14 млрд грн, средние ежемесячные недопоступления составляют 2,5 млрд грн, сообщил глава Временной следственной комиссии по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой, народный депутат Иван Крулько ("Батькивщина").

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Наша ВСК уже провела три заседания и я могу засвидетельствовать всему обществу, что то, о чем говорил экс-министр финансов Игорь Уманский, имело место быть", - сказал Крулько в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

Ранее Уманский заявлял, что за счет "скруток" с НДС бюджет недополучает 5 млрд грн ежемесячно, обвиняя при этом экс-главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

"Мы еще не говорим об акцизе, о налоге на прибыль, о таможне, пока что", - отметил Крулько.

По его словам, "лидерами" по объему фиктивного НДС являются Львовская область, Киев и Киевская область.

Как писал БизнесЦензор, Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько дней тому назад заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".

По данным СМИ, при непосредственном участии высшего руководства Госналоговой службы Украины и других правоохранительных органов генерируются миллиарды "схемного" налогового кредита и работают сотни транзитно-конвертационных центров. 

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает создание парламентом временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в Госналоговой и на таможне за последние годы.
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То есть все начиная от кабмина и заканчивая депутатами (нелоха бубочку скорее всего не ставят в известность, зачем напрягать куцые мозги этого дебила) знают о преступлениях и ничего не делают по этому поводу?
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13.06.2020 13:45 Відповісти
Чтобы бюджет недополучил 14 млрд от скруток эти скрутки должны были купить, а стоит это при нынешних расценках 7,5-8 млрд грн. налом. Вопрос: кто их получил? Ответ очень прост: весь ндсный обнал крышуется первыми лицами "государства". Всегда. Это просто бизнесс такой
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13.06.2020 14:12 Відповісти
Да пошли вы нахер, налоговый кредит не возвращают, ндс, не принимают затраты без апостиля и перевода с инвестиций и охеревшие налоги, и этому чму чтото не нравится, а может это не скрутки а наоборот наезд на выплату за то чего небыло? Вот в это больше верится. Насиров 2, понавыбирают дебилов, коррупционных, потом сраная зелень тычиь в порохню, а порохня в зебилов. Хватит голосовать за коррупционеров и резко налогов станет хватать.
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13.06.2020 15:31 Відповісти
А курва ж волала, що вкрали 120 мільярдів!
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14.06.2020 18:57 Відповісти

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