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Украина с 15 июня освободит от обсервации въезжающих из стран с низким числом больных Covid-19

Украина с 15 июня освободит от обсервации въезжающих из стран с низким числом больных Covid-19

Иностранцы и украинские граждане, въезжающие в Украину после 15 июня, обязаны будут проходить 14-дневную обязательную обсервацию при условии, что они прибыли из стран, где количество активных случаев заболевания Covid-19 составляет более 40 на 100 тыс. населения, заявляет Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Для иностранцев еще одним условием пересечения украинской границы будет наличие полиса страхования расходов, связанных с лечением Covid-19 и обсервацией.

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 июня указывал, что для возобновления авиасообщения с третьими странами в ЕС рассматривается такой же показатель заболеваемости – 40 активных случаев на 100 тыс. населения. По его словам, на тот момент этот показатель составлял для Украины 33.

За эти дни число активных случаев в Украине выросло с 14,78 тыс. до 15,32 тыс., а значит этот показатель ухудшился до 34,2.
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