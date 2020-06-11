МВФ обнародовал обязательства Украины по новой кредитной программе (обновлено)
Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политике, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд).
Согласно опубликованным материалам, после выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).
Позднее официальный перевод документа также был опубликован на сайте Министерства финансов.
Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков, пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капитальные вложения, а также принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа.
Затем до конца сентября нужно расширить полномочия набсовета НАК "Нафтогаз Украины" в его уставе и привести корпоративное управление в других госкомпаниях с стандартам ОЭСР, а также разработать все для запуска единых юрлиц Налоговой и Таможенных служб, чтобы запустить их с 1 января.
Кроме того, до конца октября в положение о Фонде гарантирования вкладов и законы нужно внести изменения для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.
До конца ноября стоит структурный маяк принятия новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.
Наконец, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19.
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Согласно документу, Украина также взяла на себя обязательство ограничить государственные гарантии в 2020 году на уровне 40 млрд грн с последующим снижением этого показателя до 20 млрд грн в 2021 году
При этом докапитализация банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц не должна превышать 20 млрд грн в 2020 и 2021 годах.
Кроме этого, меморандум устанавливает требование вовремя проводить платежи по внешнему долгу.
В меморандуме также указывается, что правительство намерено заключить с госбанками соглашения об обеспечении их деятельности без политического вмешательства, а Минфин наймет персонал в подразделение, отвечающее за управление пакетами акций госбанков.
Кроме того, планируется обеспечить осуществление всех требований и условий вхождения ЕБРР в капитал "Ощадбанка" до октября 2020 года.
В части земельной реформы, Украина взяла обязательство внедрить механизм определения конечных бенефициаров юридических лиц, владеющих землей, с целью предотвращения обхода требований законодательства по борьбе с отмыванием денег.
В документе в контексте принятия закона об обороте земель сельхозназначения говорится о намерениях изучить возможность расширения участия и конкуренции на рынке.
Украина также анонсировала принятие до конца июня 2020 года законодательства о создании Фонда частичных кредитных гарантий для финансовой поддержки мелких фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий.
В части борьбы с коррупцией Украина в меморандуме пообещала обеспечить сохранение автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Кроме того, Украина обязуется усилить полномочия НАБУ в части методов расследования, включая тайные операции, перехват сообщений, доступ к компьютерным системам, а также прослушивания телефонов.
Как сообщалось, в ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
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Население не допущено к бизнесу,рынкам сбыта ,не может выходить на рынок особенно международный, что бы иметь прибыль, по разным причинам (захват рынка монополистами при участии коррумпированной власти и лобистского законодалельства, рейдерства, построение финансовой пирамиды в маштабах страны с высокими % ставками для спекулянтов , сейчас правда понизили но не достаточно по отношению к девальвации, но достаточно к инфляции значит все равно есть возможность воровать с бюджета, рейдерство,организационным (не объедены в ООО, кооперативы, нет судебной системы по защите прав пайщиков, тоесть даже в 90-х годах законодатель предусматривал, что гос.собственность надо распаевать и пайщики совместно могут владеть и вести хоз.деятельность на благо себя-населения и государства))
Тоже касается рынка земли, сначала надо создать условия для того, что население могло на Земле зарабатыват (в одни руки не больше 15 га на семью 25, вполне в условиях кооператива не применяя ГМО,можно иметь прибыль и зарабатывать 60-70 тыс, грн. с 1 Га, да), а потом вводить рынок Земли потому как задача любой власти налоги с которых она должна получать % вознаграждения, на основе увеличения благосостояния народа попросту, что бы росла экономика, а когда нет условий то население останется без заработка и не сможет удерживать ценный актив, как Земля, так он не нуже такой рынок, когда народ останется без Земли, просто не нуженнехотят, хотят как все люди на Земном шаре зарабатывать, зачем насиловать.,
Что касается банковского закона намерения хорошие (защита активов, увеличение капитала), только почему то слова не схолятся с действиями, какие защита активов?, когда само НБУ выдавало рефинанс без залога, под 20% годовых в то время когда девальвация была 300% не это ли узаконенное воровство бюджеда, а затем были разворованы 50 миллиардов $ залога под кредитами , так не само ли НБУ являтся главным виновником в воровстве в госудрстве, естественно под рышей Президента, за которое так беспокоится МВФ, если так МВФ беспокоится о незалежности НБУ почему не вернут те кто взял у населения реальные вклады?, а это политики и банкиры,только не сбюджета,с это начинается банковская система.