МВФ обнародовал обязательства Украины по новой кредитной программе (обновлено)

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политике, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд).

Согласно опубликованным материалам, после выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Позднее официальный перевод документа также был опубликован на сайте Министерства финансов.

Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков, пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капитальные вложения, а также принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа.

Затем до конца сентября нужно расширить полномочия набсовета НАК "Нафтогаз Украины" в его уставе и привести корпоративное управление в других госкомпаниях с стандартам ОЭСР, а также разработать все для запуска единых юрлиц Налоговой и Таможенных служб, чтобы запустить их с 1 января.

Кроме того, до конца октября в положение о Фонде гарантирования вкладов и законы нужно внести изменения для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.

До конца ноября стоит структурный маяк принятия новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.

Наконец, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19.

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Согласно документу, Украина также взяла на себя обязательство ограничить государственные гарантии в 2020 году на уровне 40 млрд грн с последующим снижением этого показателя до 20 млрд грн в 2021 году

При этом докапитализация банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц не должна превышать 20 млрд грн в 2020 и 2021 годах.

Кроме этого, меморандум устанавливает требование вовремя проводить платежи по внешнему долгу.

В меморандуме также указывается, что правительство намерено заключить с госбанками соглашения об обеспечении их деятельности без политического вмешательства, а Минфин наймет персонал в подразделение, отвечающее за управление пакетами акций госбанков.

Кроме того, планируется обеспечить осуществление всех требований и условий вхождения ЕБРР в капитал "Ощадбанка" до октября 2020 года.

В части земельной реформы, Украина взяла обязательство внедрить механизм определения конечных бенефициаров юридических лиц, владеющих землей, с целью предотвращения обхода требований законодательства по борьбе с отмыванием денег.

В документе в контексте принятия закона об обороте земель сельхозназначения говорится о намерениях изучить возможность расширения участия и конкуренции на рынке.

Украина также анонсировала принятие до конца июня 2020 года законодательства о создании Фонда частичных кредитных гарантий для финансовой поддержки мелких фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий.

В части борьбы с коррупцией Украина в меморандуме пообещала обеспечить сохранение автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Кроме того, Украина обязуется усилить полномочия НАБУ в части методов расследования, включая тайные операции, перехват сообщений, доступ к компьютерным системам, а также прослушивания телефонов.

Как сообщалось, в ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.