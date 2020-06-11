Зять Тимошенко вышел из состава акционеров "Укрстройинвестбанка"

Акционер "Украинского строительно-инвестиционного банка" ("Укрстройинвестбанк") Артур Чечеткин продал свой пакет акций в размере 46,31% и вышел из состава акционеров финучреждения.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сделка была проведена 3 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По результатам сделки акционер Светлана Демьяненко увеличила свою долю в уставном капитале банка с 53,69% до 74,93%.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 мая 2020 года "Укрстройинвестбанк" по размеру общих активов занимал 54 (1,09 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

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Как сообщалось, в июле 2016 года 46,3% акций "Укрстройинвестбанка" купил Артур Чечеткин, зять Юлии Тимошенко, а 53,7% – Светлана Демьяненко.

Ранее 53,69% акций банка владел бизнесмен, бывший народный депутат от Партии регионов Нвер Мхитарян. Еще 46,31% акций владела швейцарская компания Aspra Finanz Holding AG, главой которой был указан Синан Бодмер.

Ранее Чечеткин был в перечне бенефициаров российского "Генбанка", который работает в аннексированом Крыму.