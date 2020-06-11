"Укрлендфарминг" Бахматюка модернизировал один из крупнейших элеваторов Европы

Сеть элеваторов, принадлежащая аграрному холдингу "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, завершила подготовку оборудования к новому сезону. В этом году в агрохолдинге модернизировали один из крупнейших элеваторов Европы.

Об этом сообщил директор департамента зернохранения холдинга Богдан Штогрин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

"В этом году нами модернизировано один из крупнейших элеваторов Европы – ООО "Элеватор Агро", общей мощностью 446 тысяч тонн одновременного хранения", – сообщил топ-менеджер "Укрлендфарминга".

"На нем установили еще одну сушилку "Кимбрия". Важно, что благодаря ее установке мы увеличили оборачиваемость элеватора, расширив спектр культур: добавили рапс, который можно принимать в объеме до 2 тысяч тонн в сутки. Модернизировали также камеру нагрева существующей сушилки GSI-10000. Реализация данных мер позволила увеличить прием подсолнечника с 2 до 5 тысяч тонн в сутки", – рассказал Штогрин.

По его словам, первыми во второй половине июня начинают работу элеваторы южных и центральных регионов страны. "Укрлендфарминг" имеет несколько таких, которые расположены именно в этих областях. Один из них – "Агро Сервис".

"В этом году мы реконструировали на элеваторе "Агро Сервис", расположенном в Николаевской области, автомобильные весы, увеличив длину платформы до 18 м, что позволяет нам теперь принимать крупногабаритные автомобили", – отметил Штогрин.

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Глава департамента агрохолдинга напомнил, что общая мощность собственной элеваторной сети "Укрлендфарминга" – 2,66 млн тонн одновременного хранения пшеницы. 17 элеваторов удобно расположены возле основных земельных массивов холдинга и все имеют подъездные железнодорожные пути.

Благодаря своим высокотехнологичным характеристикам и логистическим преимуществам собсвтенные элеваторные мощности покрывают 98% потребностей агрохолдинга в хранении сельскохозяйственной продукции. Активной есть также работа элеваторов с посторонними поклажедателями.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока.

Владельцем холдинга, который создает 27 тысяч рабочих мест, является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.